SRBIJA PRVA U EVROPI PO RASTU MREŽE AUTOPUTEVA PO STANOVNIKU Vučić objavio impresivne rezultate: Neverovatan napredak od 2012-2026 (FOTO)
Srbija beleži snažan rast putne infrastrukture, a posebno je značajno širenje mreže autoputeva u odnosu na broj stanovnika. Podaci koje je objavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazuju veliki napredak ostvaren u periodu od 2012. do 2026. godine.
Prema predstavljenim rezultatima, Srbija se nalazi na prvom mestu u Evropi po rastu mreže autoputeva po stanovniku, što predstavlja značajan pokazatelj intenziteta infrastrukturnih ulaganja u prethodnim godinama.
Od 2012. godine do danas, mreža modernih saobraćajnica u Srbiji značajno je proširena. Grade se novi autoputevi i brze saobraćajnice, povezuju se gradovi i regioni, a cilj je da se unapredi saobraćajna povezanost i omogući brže i bezbednije putovanje.
Vučić je rezultate objavio uz poruku koja posebno naglašava razmere promena koje su se dogodile za svega četrnaest godina.
"Ponosan na Srbiju" - poručio je Vučić.