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Srbija beleži snažan rast putne infrastrukture, a posebno je značajno širenje mreže autoputeva u odnosu na broj stanovnika. Podaci koje je objavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazuju veliki napredak ostvaren u periodu od 2012. do 2026. godine.

Prema predstavljenim rezultatima, Srbija se nalazi na prvom mestu u Evropi po rastu mreže autoputeva po stanovniku, što predstavlja značajan pokazatelj intenziteta infrastrukturnih ulaganja u prethodnim godinama.

Od 2012. godine do danas, mreža modernih saobraćajnica u Srbiji značajno je proširena. Grade se novi autoputevi i brze saobraćajnice, povezuju se gradovi i regioni, a cilj je da se unapredi saobraćajna povezanost i omogući brže i bezbednije putovanje.

Vučić je rezultate objavio uz poruku koja posebno naglašava razmere promena koje su se dogodile za svega četrnaest godina.