Slušaj vest

Srbija beleži snažan rast putne infrastrukture, a posebno je značajno širenje mreže autoputeva u odnosu na broj stanovnika. Podaci koje je objavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazuju veliki napredak ostvaren u periodu od 2012. do 2026. godine.

Prema predstavljenim rezultatima, Srbija se nalazi na prvom mestu u Evropi po rastu mreže autoputeva po stanovniku, što predstavlja značajan pokazatelj intenziteta infrastrukturnih ulaganja u prethodnim godinama.

Od 2012. godine do danas, mreža modernih saobraćajnica u Srbiji značajno je proširena. Grade se novi autoputevi i brze saobraćajnice, povezuju se gradovi i regioni, a cilj je da se unapredi saobraćajna povezanost i omogući brže i bezbednije putovanje.

Vučić je rezultate objavio uz poruku koja posebno naglašava razmere promena koje su se dogodile za svega četrnaest godina.

"Ponosan na Srbiju" - poručio je Vučić.

Ne propustitePolitikaDIRLJIV GEST MALOG ANDRIJE U UŽICU! Pobedio tešku bolest, pa došao da predsedniku preda poklon iz duše: "Da Vas podseti da iza svake borbe stoje dobri ljudi!"
WhatsApp Image 2026-08-29 at 17.15.04 (1).jpeg
PolitikaPRIZOR KOJI OSTAVLJA BEZ REČI! Sutra se otvara 30 kilometara brze saobraćajnice od Požarevca do Golupca, oglasio se Vučić: REMEK-DELO NAŠIH NEIMARA
Aleksandar Vučić
PolitikaBLOKADERI PONOVO POKAZALI KOJI IM JE GLAVNI PROGRAM! Hoće da jašu svakoga ko nije uz njih! BRUKA I SRAMOTA, Srbija ovo ne sme da zaboravi
blokaderi užice
PolitikaUŽIVO VELIKI BROJ LJUDI NA SKUPU U UŽICU Došli iz svih krajeva Zapadne Srbije da podrže Vučića, ori se truba, trobojke se vijore na sve strane (VIDEO)
SNS Užice