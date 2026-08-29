Jedan od blokadera se osmelio u Užicu da uzme megafon, stane ispred policije i počne da ih vređa i provocira, očekujući nekakvu reakciju.

- Ko ti je otac, ko ti je deda, šta ti je majka rekla kad si došao ovde? Je l' ti neko rekao: "Sine, to je tvoj posao"? Nisu ti ovi ništa. Šta ti je rekla kad si počeo? Ne gledam u njega, u sve vas gledam! - urlao je putem megafona.