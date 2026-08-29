Slušaj vest

Jedan od blokadera se osmelio u Užicu da uzme megafon, stane ispred policije i počne da ih vređa i provocira, očekujući nekakvu reakciju. 

- Ko ti je otac, ko ti je deda, šta ti je majka rekla kad si došao ovde? Je l' ti neko rekao: "Sine, to je tvoj posao"? Nisu ti ovi ništa. Šta ti je rekla kad si počeo? Ne gledam u njega, u sve vas gledam! - urlao je putem megafona. 

Na tome se nije završilo. Blokader nastavlja da se obraća policajcima, dok oni ne odgovaraju na njegove provokacije, dok im spominje porodice, očeve, majke, pokušavajući da izazove reakciju, ali naravno — bezuspešno! 

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"SAMO IDIOTI MOGU OVO DA RADE, TO SU BOLESNI LJUDI!" Vladimir Đukanović sasekao blokadere zbog haosa u Užicu: Nemaju program pa nude samo mržnju i nasilje!
524064_260821.00_13_07_18.Still002.jpg
PolitikaBLOKADERI PONOVO POKAZALI KOJI IM JE GLAVNI PROGRAM! Hoće da jašu svakoga ko nije uz njih! BRUKA I SRAMOTA, Srbija ovo ne sme da zaboravi
blokaderi užice
PolitikaBLOKADERI NIKADA BRUTALNIJE VREĐAJU NAROD! Sramne optužbe pred skup u Užicu: "Izlila se ćacilizacija..." - a posle će kukati kad PUKNU NA IZBORIMA!
Skup u Užicu
PolitikaHLADNIM ORUŽJEM NA POLICIJU, NEDOZVOLJENIM SREDSTVIMA NA GRAĐANE! Vučević o blokaderskom nasilju u Užicu - Kao što nismo ustuknuli prošle godine, NEĆEMO NI OVE
blokaderi nasilje užice miloš vučević
PolitikaBLOKADERI I MILIVOJEVIĆ OTVORENO POZIVAJU NA GRAĐANSKE SUKOBE: Ogolili svoj plan, ovako bi da dočekaju predsednika u Užicu!
Blokaderi.jpg