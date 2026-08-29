Jedan od blokadera u Užicu obratio se policajcima putem megafona iznoseći provokacije na račun njihovih porodica, dok su pripadnici MUP-a ostali potpuno mirni
Skup u Užicu
UZEO MEGAFON, PA POČEO DA URLA NA POLICAJCE! Sramne provokacije blokadera u Užicu: Reakcija pripadnika MUP ga ostavila BEZ TEKSTA! (VIDEO)
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Jedan od blokadera se osmelio u Užicu da uzme megafon, stane ispred policije i počne da ih vređa i provocira, očekujući nekakvu reakciju.
- Ko ti je otac, ko ti je deda, šta ti je majka rekla kad si došao ovde? Je l' ti neko rekao: "Sine, to je tvoj posao"? Nisu ti ovi ništa. Šta ti je rekla kad si počeo? Ne gledam u njega, u sve vas gledam! - urlao je putem megafona.
Na tome se nije završilo. Blokader nastavlja da se obraća policajcima, dok oni ne odgovaraju na njegove provokacije, dok im spominje porodice, očeve, majke, pokušavajući da izazove reakciju, ali naravno — bezuspešno!
Kurir.rs
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