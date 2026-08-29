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"Užasi i maltretiranje koje sam preživela samo zato što volim svoju zemlju i podržavam predsednika Aleksandra Vučića ne bih poželela nikome, ali me nisu slomili", ovim rečima se na skupu u Užicu obratila hrabra Nina Trnavac, devojka koja je pred hiljadama okupljenih građana otvorila dušu i ispričala kroz kakav je pakao prošla u školi i na ulici – od vređanja i gađanja, preko profesora koji su preti da će je politi mastilom, pa sve do toga da su joj branili da pleše maturski ples!

- Ja sam Nina Trnavac i dolazim iz porodice koja podržava Srpsku naprednu stranku i duboko poštuje predsednika Aleksandra Vučića. Nekada sam verovala da živimo u društvu u kome svako može da misli slobodno i da podržava opciju koju želi, a onda sam osetila šta znači kada te izoluju, etiketiraju i maltretiraju zbog onoga u šta veruješ. U januaru sam javno, na društvenim mrežama, podelila nekoliko stranačkih videa, nakon čega je počelo maltretiranje od strane mojih dotadašnjih drugova. Prvo je bilo u formi groznih komentara na mrežama, da bi se ismejavanje, vređanje, psovanje, gađanje i omalovažavanje prenelo i na ulicu, školu, učionicu. Za njih više nisam bila drugarica, komšinica ili poznanica, ma nisam više bila ni ljudsko biće, bila sam samo "ćacika". Jedna profesorka me je pitala kako me nije sramota što podržavam SNS, i rekla da bi me polila mastilom. Dotadašnji drugovi nisu mi dozvolili da plešem maturski ples, dok su ga oni svi plesali, izlepljeni nalepnicama "Studenti pobeđuju".

1/9 Vidi galeriju Nina Trnavac na skupu u Užicu Foto: Petar Aleksić, Printscreen TV Pink

- Dečko sa kojim sam se dogovorila da idemo kao par na matursko veče nije hteo da ide sa mnom. Prijatelji su me napustili, u strahu da i oni ne postanu meta nasilnika. Ipak, nisam se slomila. Planiram da upišem Pravni fakultet u Beogradu. Planiram da ga završim i da ostanem, da radim i stvaram u svojoj zemlji koju najviše volim. Političke razlike su normalne i legitimne. Ali maltretiranje bilo koga zbog političkog uverenja nije politika, to je nasilje. Ovaj govor ne držim samo u svoje ime. Držim ga u ime svih ljudi koji trpe pritisak u svojim školama, na fakultetima, na poslu, samo zato što imaju hrabrosti da javno kažu da podržavaju SNS i predsednika Aleksandra Vučića. I danas ponosno stojim uz svoje kolege. Ponosno podržavam našu stranku i predsednika Aleksandra Vučića. I nastaviću to da radim bez straha. Ali moj odgovor na njihovo nasilje nije mržnja, već samo ljubav i rad. Jer Ujedinjena Srbija pobeđuje! - završila je hrabra Nina.