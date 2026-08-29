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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da blokaderi nemaju šta da ponude osim pretnji.

- Narode, oni su i danas pretili, pretili kao i uvek, jer oni nemaju šta da ponude drugo ljudima. Oni nemaju da kažu "uradićemo nešto", "napravićemo nešto". Mogu samo da vam kažu: mi ćemo da pretimo, dovešćemo ljude iz cele Srbije koji neće da daju nekome da održi svoj zakonito prijavljen skup. I vi mislite da je njih, ne znam koliko? Ne, iz cele Srbije ih se skupilo svega 230. Iz cele Srbije, 230. Predvodi ih Srđan Milivojević, možete misliti - rekao je Vučić na mitingu u Užicu.

- Nema potrebe. Hvala im, jer oni su danas još jednom pokazali razliku između nas i njih. Mi ne idemo da sprečavamo njihove skupove. Mi hoćemo demokratiju, mi hoćemo poštovanje drugačijeg mišljenja, mi se razlikujemo od njih. Oni nisu u stanju da čuju drugačije mišljenje. Oni nisu u stanju da saslušaju bilo koga. A mi hoćemo i da čujemo, i da saslušamo svakoga. Hoćemo da čujemo i da saslušamo njih. Ali oni nemaju šta da nam kažu. Oni samo žele fizičke obračune, oni žele nasilje. A nasilje u Srbiji nikada pobediti neće, jer hrabra, slobodarska, slobodoljubiva i ponosna Srbija im to nikada neće dozvoliti - naglasio je predsednik.

Prema njegovim rečima, sve ovo vreme blokaderima je nuđen dijalog, ali oni, kako kaže, ni jednog sekunda nisu želeli taj dijalog.