- Oni hoće da nastave sa tim. Za 16. septembar, slušajte moje reči, građani Srbije, zakazali su, ne slučajno, dan posle našeg nacionalnog praznika, dan pošto mi slavimo Dan srpskog jedinstva i nacionalne zastave. Zakazali su izricanje presude Hašimu Tačiju, gde će za sve zločine protiv Srba da kažu "oslobađajuća presuda", ne bi li ponizili Srbe i ne bi li nam rekli: "Vi, Srbi, ste jedini krivci za sve što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije - rekao je Vučić.

- Neka kažu šta hoće, mi Srbi pamet u glavu, mir, stabilnost, jer smo najuspešnija zemlja po rastu u Evropi. Da snažimo našu vojsku, našu zemlju, ali nikada da ne dozvolimo da nas ponižavaju. Neće nam oni reći da smo mi krivi zbog agresije na našu zemlju, za priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije, kao što nam neće reći da su Srbi hteli da se otcepe od Jugoslavije, a ne neki drugi narodi. Nikome obraz nećemo dati, ma koliko pokušavali da nas sruše. Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, ali zube polomi. Ne da Srbin svoju otadžbinu onima koji hoće da je okupiraju, onima koji hoće da ga unize. Drže nam pridike šta ćemo da kažemo, baš ih briga, mogu da se o najgorim rečim izražavaju o svakom Srbinu. Moramo jedanput da budemo pametniji, braćo Srbi i sestre Srpkinje, poslušajte me. Nama je potreban mir i rad. Srbija ove godine najbrže raste, hoće i sledeće godine, hoće i 2028 - poručio je Vučić.