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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da Srbin ne da svoju otadžbinu onima koji hoće da ga unize.

- Nikome obraz nećemo dati, ma koliko pokušavali da nas sruše. Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, ali zube polomi. Ne da Srbin svoju otadžbinu onima koji hoće da je okupiraju, onima koji hoće da ga unize. Drže nam pridike šta ćemo da kažemo, baš ih briga, mogu da se o najgorim rečim izaražavaju o svakom Srbinu. Moramo jedanput da budemo pametniji, braćo Srbi i sestre Srpkinje, poslušajte me. Nama je potreban mir i rad. Srbija ove godine najbrže raste, hoće i sledeće godine, hoće i 2028 - rekao je Vučić.

On je najavio da će se graditi zdravstveni centar u Užicu, koji će koštati 150 miliona sa opremom, ali će značiti celoj Zapadnoj Srbiji.