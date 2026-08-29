- Žene Srbije su te koje su spasile Srbiju u prethodne 2 godine. Odgovornost žena, snaga naših žena, snaga naših hrabrih žena koje su gledale u budućnost, koje su htele sigurnost za svoju decu i za svoje roditelje, koje dobro znaju šta znači stabilnost, koje odlično znaju to, i koje su uvek odgovornije od muškaraca, koje su znale šta je to što je za nas najvažnije, šta je to što je za nas najpotrebnije. I hoću da se zahvalim i našem narodu na Kosovu i Metohiji, svim onim ljudima koji trpe Kurtijev teror i teror međunarodne zajednice na dnevnom nivou. Da im pošaljemo jedan veliki aplauz odavde, iz junačkog Užica, i da im kažemo da smo sa njima, i da ćemo uvek biti sa njima. I da živi naš narod slobodarski na Kosovu i Metohiji. I da im kažem, ako me nisu čuli ovima spolja: Kosovo je Srbija, Kosovo i Metohija su Srbija, bili, jesu, i biće.