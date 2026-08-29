REKLI SU DA NEĆETE SMETI DA DOĐETE - KO KAŽE ŠTA NAROD SRBIJE SME Vučić poručio: Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je na mitingu "Ujedinjena Srbija" u Užicu.
- Ko kaže šta narod Srbije sme. Rekli su da nećete smeti da danas dođete ovde.
- Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada. Da ih pobedimo u Užicu u svakom gradu naše prelepe Srbije. Hvala svima koji ste ovde, sve najbolje vama i vašim porodicama, Mnogo vas volim, neka živi Užice, Zlatiborski okrug, Zapadna Srbija, cela Srbija, do konačne pobede.
- Žene Srbije su te koje su spasile Srbiju u prethodne 2 godine. Odgovornost žena, snaga naših žena, snaga naših hrabrih žena koje su gledale u budućnost, koje su htele sigurnost za svoju decu i za svoje roditelje, koje dobro znaju šta znači stabilnost, koje odlično znaju to, i koje su uvek odgovornije od muškaraca, koje su znale šta je to što je za nas najvažnije, šta je to što je za nas najpotrebnije. I hoću da se zahvalim i našem narodu na Kosovu i Metohiji, svim onim ljudima koji trpe Kurtijev teror i teror međunarodne zajednice na dnevnom nivou. Da im pošaljemo jedan veliki aplauz odavde, iz junačkog Užica, i da im kažemo da smo sa njima, i da ćemo uvek biti sa njima. I da živi naš narod slobodarski na Kosovu i Metohiji. I da im kažem, ako me nisu čuli ovima spolja: Kosovo je Srbija, Kosovo i Metohija su Srbija, bili, jesu, i biće.