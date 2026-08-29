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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski reagovala je povodom scena nasilja koje su danas u Užicu priredili blokaderi, pred obraćanje predsednika Aleksandra Vučića.

Njene reči prenosimo u celosti:

- Umesto da se pripremaju za izborni dan, oni očigledno vežbaju za izbornu noć. Umesto da građanima ponude program, serviraju nasilje i nered. Umesto da održavaju svoje skupove, pokušavaju da spreče tuđe.

Šta je problem u tome da predsednik Srbije dođe u Užice i obrati se građanima? Ko njima brani da organizuju svoj skup, iznesu svoje stavove i pokažu koliku podršku imaju?

Niko nema monopol ni na Užice, ni na ulice, ni na pravo da se naziva „građanima“. Ista prava koja tražite za sebe morate da priznate i onima koji misle drugačije.

Pravo na protest jeste demokratsko pravo. Ali pravo da sprečavate tuđe okupljanje i pokušavate da odlučujete ko sme, a ko ne sme da dođe u jedan grad — nije.