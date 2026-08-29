LJUDI KOJE NAZIVATE "OVO", TAJ NAROD GLASA NA IZBORIMA Brnabić: Što više budete pozivali na građanske sukobe to će pobeda Ujedinjene Srbije biti ubedljivija
"Ljudi koje vi nazivate "ovo" su narod. Pošten, radan, vredan narod ove zemlje. Taj narod koji vi mrzite, nipodaštavate, vređate, koga se gadite - taj narod glasa na izborima", saopštila je večeras putem svog X naloga predsednica Narodne skuštine Ana Brnabić.
- I glasaće za čoveka koji ih voli i poštuje, koji živi i radi za ovu zemlju, glasaće za Aleksandra Vučića.
Kako je istakla svakako neće glasati za one koji ih vređaju.
- A onda će vam ponovo biti kriv birački spisak, ljudi iz Republike Srpske, paravani, mediji.... Ne. Krivi ste vi - vi koji mislite da ste iznad običnih ljudi, da više vredite od njih i da vaš glas treba da vredi više od njihovog glasa. I samo nastavite.
- Što više budete vređali, pretili i pozivali na građanske sukobe kao danas u Užicu, to će pobeda Ujedinjene Srbije biti ubedljivija. A onda sve kuknjave u Briselu neće pomoći.