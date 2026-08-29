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"Ljudi koje vi nazivate "ovo" su narod. Pošten, radan, vredan narod ove zemlje. Taj narod koji vi mrzite, nipodaštavate, vređate, koga se gadite - taj narod glasa na izborima", saopštila je večeras putem svog X naloga predsednica Narodne skuštine Ana Brnabić.

- I glasaće za čoveka koji ih voli i poštuje, koji živi i radi za ovu zemlju, glasaće za Aleksandra Vučića.

Kako je istakla svakako neće glasati za one koji ih vređaju.

- A onda će vam ponovo biti kriv birački spisak, ljudi iz Republike Srpske, paravani, mediji.... Ne. Krivi ste vi - vi koji mislite da ste iznad običnih ljudi, da više vredite od njih i da vaš glas treba da vredi više od njihovog glasa. I samo nastavite.

- Što više budete vređali, pretili i pozivali na građanske sukobe kao danas u Užicu, to će pobeda Ujedinjene Srbije biti ubedljivija. A onda sve kuknjave u Briselu neće pomoći.

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