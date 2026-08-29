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"Kada u oktobru budemo izašli na biračka mesta, setimo se kako su nas "studenti u blokadi" nazivali, kako su nazivali obične ljude koji im ništa nisu skrivili, samo podržavaju predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, a ne njih", saopštila je večeras putem svog X naloga predsednica Narodne skuštine Ana Brnabić.

- Setite se ovakvih i sličnih objava, a samo danas ih je bilo na stotine. Setite se da su obični ljudi za njih "robovi", "narkomani", "ćacad", "ćacilizacija"... Vraćam se iz Užica. Fotografisala sam se i upoznala sa mnogo ljudi - starijih, mlađih, decom. Divnih ljudi. Ne robova, ne narkomana. Predivnih, poštenih ljudi. A vi, blokaderi - Stidite se svake ovakve objave. To ste vi. To je vaša politika. To su vaše vrednosti - navela je. 

Kurir.rs

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