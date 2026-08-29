Napad na aktiviste SNS-a čekićem u Užicu izazvao je brzu reakciju policije koja je uhvatila blokadera, srećom bez povređenih.
Politika
(VIDEO) BLOKADER ČEKIĆEM NAPAO AKTIVISTE SNS I POLICIJU Horor u Užicu, uhapšen munjevitom akcijom policije! OVAKO SE ONI BORE ZA NAROD I DRŽAVU
Slušaj vest
Jedan od blokadera osmelio se danas Užicu gde je održan skup pod nazivom "Ujedinjena Srbija" da ispred prostorija gradskog odbora SNS u Užicu napadne aktiviste SNS-a i policiju čekićem.
Nakon ovog jezivog čina, policija je munjevito regovala i uhapsila ga. Na svu sreću niko nije povređen.
Ovo je odavno prestalo da bude bilo kakav oblik protesta. Blokderima je nasilje jedini način borbe za narod i državu.
Zaboravljaju da kada se ugrožavaju ljudi i njihovi životi, više ne govorimo o izražavanju nezadovoljstva, već o nasilju i zastrašivanju koje zahteva odgovornost i odgovarajuće sankcije.
1 · Reaguj
Komentariši