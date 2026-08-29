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Jedan od blokadera osmelio se danas Užicu gde je održan skup pod nazivom "Ujedinjena Srbija" da ispred prostorija gradskog odbora SNS u Užicu napadne aktiviste SNS-a i policiju čekićem.

Nakon ovog jezivog čina, policija je munjevito regovala i uhapsila ga. Na svu sreću niko nije povređen.

Ovo je odavno prestalo da bude bilo kakav oblik protesta. Blokderima je nasilje jedini način borbe za narod i državu.

Zaboravljaju da kada se ugrožavaju ljudi i njihovi životi, više ne govorimo o izražavanju nezadovoljstva, već o nasilju i zastrašivanju koje zahteva odgovornost i odgovarajuće sankcije.

00:25 Uhapšen blokader koji je napao aktiviste SNS-a i policiju čekićem Izvor: Kurir