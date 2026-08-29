"DA RADIMO VIŠE I BOLJE, DA IH PRETIČEMO JEDNOG PO JEDNOG" Oglasio se Vučić nakon skupa u Užicu: Nasilje nikada pobediti neće, Srbija im to neće dozvoliti
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je danas državnički, vizionarski govor na skupu "Ujedinjena Srbija" u Užicu pred mnogobrojnim pristalicama Srpske napredne stranke.
- Nasilje u Srbiji nikada pobediti neće, jer hrabra, slobodarska, slobodoljubiva i ponosna Srbija im to nikada neće dozvoliti - poručio je predsednik.
- Nama je potreban mir i rad. Srbija ove godine najbrže raste, Srbija će sledeće godine najbrže da raste u Evropi. Hoću da Srbija najbrže raste i 2028. godine. Tada možemo da gradimo sve. Završili smo sve građevinske dozvole i za Zdravstveni centar Užicu i idemo da gradimo Zdravstveni centar Užicu.
Kako je istakao 150 miliona će nas koštati sa opremom, ali će čitava zapadna Srbija od toga da ima koristi.
- Stabilnost, ekonomski da napredujemo, jer smo najuspešnija zemlja u Evropi po stopi rasta. Da radimo više, da radimo bolje, da ih pretičemo jednog po jednog. Da snažimo našu vojsku, da snažimo našu zemlju u svim njenim segmentima. I to je jedini spas mogući za Srbiju.