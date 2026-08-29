- Želim vama da kažem je l' stvarno mislite da sam glup pa ne znam šta je posao nekoga u lokalnoj samoupravi, da ne znam šta je posao nekoga u vladi, da ne znam šta je posao nekoga iz parlamenta? Znam. Ali ja neću institucije koje su institucije na papiru, da bi imali tašnu, mašnu, sekretaricu i da bi oni lepo živeli u lepim prostorijama. Hoću da ti ljudi idu u narod. Hoću da vas čuju. Hoću da vas slušaju. Hoću da od vas dobijaju naloge. Hoću da razumeju vaše probleme. Hoću da ih naučim kako se to radi, da nije strašno da čuješ drugačije mišljenje. Zamislite samo jednu stvar, dragi narode: vi čujete, i mnogo sam srećan što ih čujem, jer to je muzika za moje uši. To je muzika za moje uši. Demokratija, njih 200 koji ne znaju ni šta da kažu, jedino što umeju to je da zvižde. Pored vas, ne znam, 14, 15 hiljada, koliko vas je, nije ni važno. I ja volim to da čujem, jer oni su naš narod. Ja želim da čujem njihov stav. Ali oni ne žele da ga iskažu. Jedino što umeju to je da prete nasiljem.