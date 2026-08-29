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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je blokaderu Zoranu Lutovcu na društvenoj mreži X, koji sramno tvrdi da su "Užičani po uverenju došli iz svih krajeva Srbije u Užice da podrže predsednika protiv Užičana koji tu žive".

"Ma da, bre! Srđan Milivojević rođeni Užičanin! Ero s onoga svijeta! Od 200 blokadera na ulicama Užica danas, 150 bilo iz Beograda i Novog Sada", napisala je Brnabić.

Ovakvim izjavama blokaderi ne vređaju samo političke protivnike, već i ogroman broj građana Srbije koji jasno pokazuju da žele stabilnost, razvoj i napredak svoje zemlje.