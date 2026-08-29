Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je blokaderu Zoranu Lutovcu na društvenoj mreži X, koji sramno tvrdi da su "Užičani po uverenju došli iz svih krajeva Srbije u Užice da podrže predsednika protiv Užičana koji tu žive".

"Ma da, bre! Srđan Milivojević rođeni Užičanin! Ero s onoga svijeta! Od 200 blokadera na ulicama Užica danas, 150 bilo iz Beograda i Novog Sada", napisala je Brnabić.

Ovakvim izjavama blokaderi ne vređaju samo političke protivnike, već i ogroman broj građana Srbije koji jasno pokazuju da žele stabilnost, razvoj i napredak svoje zemlje.

Zapravo, svaki pokušaj da se omalovaže ljudi koji podržavaju Srbiju koja se gradi, razvija i ide putem budućnosti pokazuje koliko su udaljeni od stvarnih potreba i interesa građana.

Ne propustitePolitika"SETITE SE OVOGA KAD U OKTOBRU ODETE NA BIRAČKA MESTA!" Ana Brnabić oštro poručila blokaderima: Zovete običan narod robovima i narkomanima - STIDITE SE!
Screenshot 2026-08-12 091749.png
PolitikaLJUDI KOJE NAZIVATE "OVO", TAJ NAROD GLASA NA IZBORIMA Brnabić: Što više budete pozivali na građanske sukobe to će pobeda Ujedinjene Srbije biti ubedljivija
Ana Brnabić (1).png
PolitikaBLOKADERI U UŽICU ZAGORČAVAJU ŽIVOT NARODU, PRIZIVAJU SUKOBE Brnabić im poručila: Na njihovu žalost, a na sreću ogromne većine građana - taj film neće gledati
Screenshot 2026-08-13 091401.png
PolitikaMALI I BRNABIĆ U NEVERICI SLUŠAJU KAKO ĐILASOVI POSLANICI BRANE BOGAĆENJE SVOG ŠEFA! Blokaderima nije sramota da imaju firmu dok su funkcioneri?! (VIDEO)
Screenshot 2026-08-28 105355.png