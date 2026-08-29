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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski govorila je o nasilju koje su blokaderi danas sprovodili nad ljudima u Užicu.

- Ovo je potvrda da se oni očigledno spremaju za izbornu noć, za izborni dan se ne spremaju, jer da to čine imali bi svoje skupove, ne bi ometali tuđe. Užice je slobodan grad, Užice je grad koji se nalazi u Republici Srbiji. Užice je zaslužilo da bude jedna od tačaka, jedna od adresa koju će predsednik Republike Srbije da poseti, obiđe, razgovara sa ljudima i najavi strateške projekte u daljem pravcu razvoja tog grada - istakla je ona.

Ministarka dodaje da je ovo demonstracija nemoći i pokušaj skretanja pažnje na njihovo prisustvo.

- Ali i generalna proba za ono što nameravaju da učine u izbornu noć. I mi ovo moramo krajnje ozbiljno da shvatimo. Uopšte nije reč o tome koliko ih ima, reč je o tome na što su spremni i koliko neće prezati u svojoj nameri da nasiljen prekroje volju građana. Ali kao što vidite, oni svoje skupove ne organizuju, već se bave sabotažom tuđih skupova, oni svoj program ne predstavljaju - dodala je Milica Đurđević Stamenkovki.

Kazala je da je im je jedina ideja obaranje vlasti, bez bilo kakve vizije u kom pravcu Srbija treba da ide.