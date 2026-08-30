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I dok rukovodstvo Socijaldemokratske partije (SDP) podnosi prijave i optužuje druge za "veličanje ratnih zločinaca", u svom oglašavanju nakon smrti Ratka Mladića, sa druge strane isto to rukovodstvo SDP-a zaboravlja da su odali počast na grobu Rasima Delića — osuđenog ratnog zločinca pred Haškim tribunalom.

Naime, na fotografiji nastaloj 2015. godine, jasno se vidi rukovodstvo ove stranke kako povodom petogodišnjice smrti odaje počast na grobu Delića, dok danas podnose krivične prijave Tužilaštvu BiH protiv osoba zbog veličanja. Kako je rekao Damir Mašić iz te stranke — krivične prijave su podnete protiv lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, predsednika Pokreta Sigurna Srpska (PSS) i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, predsednika Narodne skupštine RS i lidera Ujedinjene Srpske (US) Nenada Stevandića i ministra za spolju trgovinu i ekonomske odnose s inostranstvom i visokog funkcionera SNSD-a Staše Košarca.

Nakon smrti Mladića, počeli su da se oglašavaju i da napadaju Srbe što mu odaju počast, a na pitanje o njihovim ratnim zločincima, kao mantru ponavljaju "sud ih je oslobodio". Među njima je i Zukan Helez, ministar odbrane BiH, koji je u objavi na društvenim mrežama izneo niz oštrih kvalifikacija i tvrdnji na račun Ratka Mladića, Srbije, Republike Srpske i srpskog naroda, koristeći uvredljivu i zapaljivu retoriku.

Odavanje počasti SDP 2015. godine Foto: Printscreen

Ovaj potez razotkriva dvostruke aršine i politiku u kojoj se sopstveni osuđeni zločinci veličaju i sahranjuju uz počasti, dok se protiv političkih protivnika podnose prijave za identične stvari.

Da skandal bude veći — niko iz Evrope tada nije reagovao niti se suprotstavio odluci da se osuđeni ratni zločinac sahrani uz najviše državne i vojne počasti, baš kao što je izostala i reakcija na prisustvo samog državnog vrha na toj sahrani. Zanimljivo je da su u tom trenutku potpuno zatajili i tadašnja vlast u Srbiji, ali i dežurni NVO sektor, od kojih se nije čula ni reč osude.

Sahrana Delić je sahranjen 19. aprila 2010. godine uz najviše vojne počasti na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu, a verski obred predvodio je tadašnji reis-ul-ulema Mustafa Cerić. Događaju je prisustvovalo više hiljada građana i državnih zvaničnika, među kojima i SDP BiH. Isto je bilo i svih narednih godina do danas kada na godišnjicu njegove smrti oni dolaze da odaju počast na grobu Rasima Delića.

Ko je Rasim Delić

Podsećamo, Rasim Delić je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za ratne zločine, ali to nije sprečilo iste one koji se danas predstavljaju kao "borci za pravdu" da ga sahrane uz najviše vojne počasti, a nakon toga nastavite da mu redovno odaju počast i klanjaju se na njegovom grobu.

Od druge polovine 1992. godine u BiH stižu strani dobrovoljci — mudžahedini (sveti ratnici po "Kuranu", prim. aut.), koji u novembru iste godine bivaju uključeni u 7. muslimansku brdsku brigadu i druge jedinice Trećeg korpusa ARBiH (Armije Republike Bosne i Hercegovine) — gde su učestvovali u akcijama jedinica, a povremeno i predvodili ceo Treći korpus.

Naredbom Rasima Delića, komandanta Glavnog štaba ARBiH, koji je bio direktno nadređen ovim formacijama — podređen samo Predsedništvu BiH, 13. avgusta 1993. godine obrazovan je poseban odred "El Mudžahid".

Pripadnici ove jedinice počinili su brojne ratne zločine nad srpskim i hrvatskim vojnicima, najviše zarobljenicima. Posebno su zabeležena zverstva tokom 1995. godine u logoru Kamenica, koja su obuhvatala mučenja, prebijanja, elektrošokove i obezglavljivanja zarobljenih vojnika Vojske Republike Srpske, kao i silovanje tri zarobljene žene i nestanak grupe od 60 zarobljenika.

Vojniku Gojku Vujičiću je 24. jula 1995. godine odsečena glava, koju su drugi zarobljenici, pod prisilom, morali da poljube odrubljenu glavu koja je bila postavljena u prostoriji gde su držani.

I zaista, treba sagledati i shvatiti njihov stav — njima nije bio problem što se uz najveće počasti sahranjuje Rasim Delić koji je predvodio besne zveri, ali im smeta da se dostojanstveno sahrani srpski general.