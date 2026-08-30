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Dok se na veličanstvenom i uredno prijavljenom skupu "Ujedinjena Srbija" na Trgu partizana u Užicu okupio ogromni broj građana kojima se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, šaka od oko 150 blokadera pokazala je čitavoj javnosti šta zapravo predstavlja njihova takozvana "bolja" Srbija. Umesto političkog programa, blokaderski huligani ponudili su nasilje, kamenovanje i primitivizam.

Jedina "politika" koju su blokaderi demonstrirali u Užicu bila je kamenica u glavu snimatelja RTS-a, koji je povređen tokom obavljanja svog posla, kao i besramni napadi na pripadnike srpske policije koji su pošteno radili svoj posao i čuvali javni red i mir.

Sramni napad na porodicu i tradiciju

Ono što najviše karakteriše blokaderske nalogodavce i njihove sledbenike jeste direktan udar na osnovne vrednosti i porodicu. Tokom unosećeg urlanja i psovanja policajaca i okupljenih građana, iz blokaderskih redova mogli su se čuti uzvici: "Ko ti je otac? Ko ti je deda? Šta ti je majka rekla, pa si došao ovde? ŠTA TI JE REKLA?"

01:22 Blokadersko divljanje u Užicu - Ovako izgleda ta njihova "bolja" Srbija Izvor: Kurir

Ove reči najbolje oslikavaju suštinu njihovog delovanja — nipodaštavanje očeva, majki i predaka, uz niske provokacije poput: "Uhapsite Vučića!", "Udri Srbe!" i najprizemnijih psovki upućenih ljudima koji su došli da podrže svoju državu.

Pomračeni umovi i pozivi na linč na mreži Iks

Da se ne radi samo o napadima samo na terenu, već o dubokoj mržnji prema sopstvenom narodu, potvrdile su i bolesne objave blokadera na društvenim mrežama nakon skupa. Pored zvaničnih blokaderskih naloga koji su se hvalili provociranjem, na mreži Iks (bivši Tviter) osvanule su i najjezivije kletve upućene narodu koji se vraćao sa mitinga:

"Hoće li to mrtva us*ana go**a koja su 'morala zbog posla, dece, babe, dede' da kisnu u Užicu? Ako. Dabogda vas galopirajuća upala pluća uhvatila, a autobusi završili u jezeru... Dabogda vas stigao šleper sa 20t kerozina i da živi izgorite, je**m vam sve živo i mrtvo...", na šta su se nizali komentari "bukvalno im želim da čim zagrizu pljeskavicu na skupu crknu, takva goveda zaslužuju da žive na kofi go**na!!!!", "Amin.", "Kako mi se sviđa sve napisano❤️", "prelepo rečeno kolega", "Au kakve kletve neprimerene.... al' podržavam", "Ništa za dodati " i tako dalje.

Pobeda pristojne Srbije nad lešinarenjem Kako je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, skup "Ujedinjena Srbija" bio je u potpunosti prijavljen u skladu sa zakonom od strane OO SNS Užice, dok je agresivna manjina brutalno pokušala da ugrozi slobodu kretanja i okupljanja. Uprkos povređivanju snimatelja i konstantnim provokacijama građana koji su se mirno razilazili, policija je uspešno sprečila veće sukobe. Pristojna Srbija je još jednom pokazala suzdržanost, ostavljajući blokaderima da sami sprovedu sopstveno političko samouništenje kroz mržnju i vandalizam.