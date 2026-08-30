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Hrvatski pevač Marko Perković Tompson, koji je poznat po promociji ustaštva na svojim nastupima, održao je protekle noći koncert u Vukovaru na kome je izvođenje pesme "Bojna Čavoglave" započeo ustaškim pokličom "za dom", na šta su hiljade posetioca iz Hrvatske i inostranstva uzvratili "spremni".

"Čujte srpski dobrovoljci, bando četnici, stići će vas naša ruka i u Srbiji!“, orila se "Čavoglava" na Tompsonovom koncertu, još jednom u nizu sa ustaškim pozdravima i pretnjama Srbima i Srbiji direktno.

1/6 Vidi galeriju Ustaški pokliči na Tompsonovom koncertu u Vukovaru Foto: Društvene Mreže

Pesme je nastala krajem 1991. godine u Hrvatskoj, tokom građanskog rata u tadašnjoj Jugoslaviji - SFRJ.

Takođe, tokom koncerta dronovi su na nebu prikazivali motive iz građanskog rata devedesetih godina prošlog veka.

Tokom koncerta prikazivani su i hrvatski simboli iz rata devedesetih - "tigrovi", ratnik, znak Specijalne policije "Mač i munja", vukovarski vodotoranj i natpis "Za dom spremni", preneo je hrvatski Indeks detalje sa koncerta.

Koncert je bio popraćen i vatrometom, prvi put tokom pesme "Dolazak Hrvata", a zatim i na samom kraju.

Vukovar je juče od jutra bio ispunjen Tompsonovim obožavaocima od kojih su mnogi nosili crne majice sa raznim natpisima, beretke i zastave.

Među posetiocima Tompsonovog koncerta bio je i gradonačelnik Sinja Miro Bulj a nekoliko sati pre početka, u kafićima u blizini mesta gde je koncert održan posetioci su pevali njegove pesme.