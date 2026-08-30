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9.55 - Vučić stigao na teren

Predsednik Vučić je stigao na teren, i pregledao je mapu radova.

- Velika tragedija što se desilo ono u Velikom Gradištu. Celo mesto priča samo o tome. I to oko gluposti se desilo - rekao je Vučić o dvostrukom ubistvu u tom mestu koje je potreslo Srbiju.

Foto: screenshot pink tv

On je čestitao Koridorima Srbije, koji su, kako kaže, brže obavljali zadatke od Puteva Srbije.

- Želim da vam dam nekoliko brojeva. Mi smo od novembra 2024. godine otvorili 187 kilometara auto-puteva. I 25 kilometara koje su uradili Putevi Srbije. To je 213 kilometara u manje od dve godine. To su tri sekcije na Moravskom koridoru. Ovde danas defakto otvaramo 30 kilometara. Da biste razumeli pošto je strašno važno, to smo obilazili, mi smo sada otvorili novi most, a radimo stari most koji će biti gotov najkasnije do marta sledeće godine - rekao je predsednik.

Foto: Marko Karović

Kaže da danas otvaramo sve sem malog parčeta puta od Požarevca do Bratinca.

- Ljudima će tada biti potrebno sat i deset minuta od Golupca do Beograda - rekao je on.

Predsednik je predstavio brojke - Srbija je ubedljivo prva u celoj Evropi po završenoj kilometraži auto-puteva.

- Danas kada otvorimo, u poslednjih 12 godina urađeno je 681 kilometar, a za prethodnih 67 godina urađeno je više od 500 kilometara - saopštio je on.

- Već do 2035. i po kilometraži po glavi stanovika prelazimo Hrvatsku. U apsolutnom broju stižemo ih za koji mesec, a tada po broju st. A 2050. ubedljivo prvi po broju auto-puteva i po broju stanovnika u odnosu na zemlje slične veličine.

Foto: Marko Karović

Biće zaokružen ceo jugozapad Srbije, rekao je predsednik, i istakao da će do oktobra biti urađeno još 23 kilometara auto-puteva.

- Do kraja oktobra imaćemo 704 kilometara, ako se ne varam. Kad god mislite da nešto ne znam, razmislite. A mislim da ćemo uraditi 15, plus 19 kilometara Slepčević-Badovinci. Ukupno to bi bilo 740 kilometara, a za 67 godina uradili smo 590 kilometara - rekao je predsednik.

Saopštio je da će biti urađen i poseban put, pa će ljudi iz Bara i Kasidola imati pristup novim saobraćajnicama.

- Ako ste prolazili nekada kroz Majlovac i Topolovnik, divna mesta, mahom vlaška, ali su putevi uski i morate da vodite računa kako vozite. Ovo će sada sve da promeni - naglasio je on.

Foto: Marko Karović

Moramo pomoći narodu da se oporavi od ove tragedije, moraju ljudi da žive dalje, rekao je predsednik govoreći o zločinu u Velikom Gradištu.

- Ovo je istorija, ovo je neverovatno. Zamislite kada nema puta, nego su sve mostovi i tuneli. To su nenormalne cene, teže nego u Crnoj Gori. Ovo je za to pesma, nije sasvim jednostavno. I ovde smo hteli da se obiđe, fali nam obilaznica oko Golupca, tek tada će to da ima smisla, da Golubac sačuvamo - rekao je on.

Kroz smeh je zvao Zorana Drobnjaka da ga pita kada se otvara deonica do Kragujevca, i poručio:

- On još spava, probudi se tek kada ga napadneš. I kritike na račun Bajatovića i drugih neću da slušamo javno - kazao je on.

Mnogo smo uradili, ali nikada nije dovoljno.

Foto: Marko Karović

- Mi 10 milijardi da uložimo nije dovoljno. Ali se vidi, ljudi vide napredak. Podsetite se kako je izgledao put Knjaževac-Sokobanja. Za dva meseca završavamo celu trasu, biće kao pista. Jedan od najsiromašnijih krajeva Srbije, biće to lepotica od piste. Obezbedio je Siniša uz velike muke i moje ogromne pritiske deo novca, ljudima stižu novi putevi - kazao je on.

Predsednik se pred vožnju novom deonicom obratio novinarima.

- Evo vam vest. Kamen temeljac za Vožd Karađorđe biće 12. septembra. Kreću radovi na Karađorđu - rekao je predsednik.

Dunavski koridor počinje od petlje Požarevac na auto-putu Beograd - Niš i ide preko Požarevca (obilaznica) i Velikog Gradišta do Golupca.

Ukupna dužina koridora iznosi 68 kilometara.