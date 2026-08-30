- Želim da vam dam nekoliko brojeva. Mi smo od novembra 2024. godine otvorili 187 kilometara auto-puteva. I 25 kilometara koje su uradili "Putevi Srbije". To je 213 kilometara za manje od dve godine. To su tri sekcije na Moravskom koridoru. Ovde danas defakto otvaramo 30 kilometara. Da biste razumeli pošto je strašno važno, to smo obilazili, mi smo sada otvorili novi most, a popravljamo i stari most koji će biti gotov najkasnije do marta sledeće godine - rekao je predsednik.