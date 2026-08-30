"OD NOVEMBRA 2024. OTVORILI SMO 187 KILOMETARA AUTO-PUTEVA!" Vučić: Za manje od dve godine izgrađeno čak 213 kilometara!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora.
Vučić je čestitao "Koridorima Srbije", koji su, kako kaže, brže obavljali zadatke od "Puteva Srbije".
- Želim da vam dam nekoliko brojeva. Mi smo od novembra 2024. godine otvorili 187 kilometara auto-puteva. I 25 kilometara koje su uradili "Putevi Srbije". To je 213 kilometara za manje od dve godine. To su tri sekcije na Moravskom koridoru. Ovde danas defakto otvaramo 30 kilometara. Da biste razumeli pošto je strašno važno, to smo obilazili, mi smo sada otvorili novi most, a popravljamo i stari most koji će biti gotov najkasnije do marta sledeće godine - rekao je predsednik.
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Kurir Politika