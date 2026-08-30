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Jedan od blokadera koji se u juče osmelio da ispred prostorija gradskog odbora SNS u Užicu napadne aktiviste SNS-a i policiju čekićem, uhapšen je brzom intervencijom policije.

Naime, ovaj blokader na mestu gde je održan skup pod nazivom "Ujedinjena Srbija" napao je ni manje ni više čekićem aktiviste, pa nasrnuo i na policiju.

Nakon ovog jezivog čina, policija je munjevito regovala i uhapsila ga. Na svu sreću niko nije povređen.

Ponovo su pokazali šta im je u ponudi kada je plan i program u pitanju, a to je jedino nasilje i upotreba sile i upravo na takav način bi sutra upravljali državom ako bi se domogli vlasti!

Na društvenim mrežama kruže njegovi snimci, a ovako je izgledalo hapšenje: