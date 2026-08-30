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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić žestoko je reagovala na nove provokacije izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule, ogoljavajući sramno licemjerje zvaničnog Zagreba i potpunu tišinu Brisela. Dok Picula besramno drži predavanja Beogradu, u Vukovaru se otvoreno slavi ustaštvo, a deca od sedam godina zajedno sa starcima kliču "Za dom spremni" i prete Srbima. Brnabićeva je jasnom porukom sasekla napade iz Hrvatske, istakavši da je zvanični Zagreb jedini na svetu koji se svoje nacističke prošlosti ne stidi, već na njoj gradi budućnost.

- Mnogo važnije i relevantnije od toga što Tonino Picula priča i piše je to što se zvanični Zagreb u potpunosti poistovećuje i deli vrednosti (odnosno: identificira sa) NDH. U Hrvatskoj se potpuno otvoreno slavi genocid koji je ustaški režim počinio nad Srbima i obećava nam se da će se to ponoviti. Ustaško divljanje postalo je nacionalni folklor - napisala je Brnabićeva na svom Iks nalogu uz podeljene snimke iz Vukovara.

- Podrazumevajuće. Sinoć u Vukovaru "Za dom spremni" izgovoreno je više puta nego "Dobro veče", a "Stići će vas naša ruka i u Srbiji" pevala su i deca od 7 godina i ljudi od 70 godina. Na to Brisel ćuti, a Picula nekom drži predavanje, dok njegova Hrvatska ostaje jedina država na svetu koja se nacističke prošlosti ne stidi, već je slavi i na njoj gradi budućnost - zaključila je Brnabićeva.

Podsećamo, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula prethodno je u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks optužio zvanični Beograd za identifikaciju sa ratnim zločinima i napade na Haški tribunal. Picula je ustvrdio da odnos srpske vlasti prema Ratku Mladiću pokazuje da ga smatraju žrtvom međunarodnog pravosuđa, pa je pozvao Evropsku uniju na hitnu reakciju zbog, kako navodi, nerasvetljenih posledica "velikosrpske agresije" iz devedesetih godina.