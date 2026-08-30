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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je prokomentarisao skandalozne scene i povampireno ustaštvo u Vukovaru, poručivši da Evropa sramno ćuti nad slavljenjem režima koji je po monstruoznosti bio gori i od samog Hitlera. Dok se u Hrvatskoj najjezivije fašističke poruke i otvorene pretnje Srbiji doživljavaju kao najnormalniji "dernek" i zabava, Vučić ističe da Srbija neće padati na provokacije niti slati protestne note 12 puta dnevno, ali da dobro razume opasno okruženje u kom živi i istorijsku istinu o srpskom narodu kao žrtvi nacizma.

O skandaloznim scenama iz Vukovara i veličanju ustaštva, predsednik je rekao da Evropa ćuti zato što mnogi tamo ne znaju istoriju.

- Čak i po svedočenjima Gleza fon Horstnaua, nemačkog ambasadora u Zagrebu, to je bio mnogo gori režim, po mnogo čemu gori od Hitlerovim režima. Oni se time diče i ponose. Vidite čak i po njihovim levičarskim medijima to je potpuno normalno, jedan parti, teferič, dernek... Nikom ništa za dom spremni, što je isto i zig hajl kod nemačkih nacista bilo - naglasio je on.

1/6 Vidi galeriju Ustaški pokliči na Tompsonovom koncertu u Vukovaru Foto: Društvene Mreže

Vučić je dodao da onda dođu na granicu sa Srbijom, i pevaju pesme da će nas stići njihova ruka u Srbiji.

- To pevaju svi, i onda mi valjda treba da budemo nasmejani, baš lepa pesma... Kao što vidite, kod nas nema nervoze, ne mislim da treba da im šaljemo protestne note, onda bi trebalo 12 puta dnevno da ih šaljemo. To je kod njih normalno... Mi moramo da razumemo u kakvom okruženju živimo, da je nacizam u dobrom delu Evrope povampiren, a mi smo bili žrtve nacizma i njihovih podrepaša - rekao je on.