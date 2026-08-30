- Kada je počeo sukob u Ukrajini oni su rekli da niko ne sme da ruši teritorijalni integritet članica UN. Toga se nisu držali, nego su govorili da je Milošević kasapin, morali su bezbroj prideva da izmišljaju. Kao i danas, plaćali su neke u našoj zemlji da rade njihov prljavi posao. To su radili sa jednim ciljem, da nam uzmu deo teritorije. Sve su pogazili, i onda nam kažu da ne gledamo u prošlost. Kada vi kažete da treba da dođe do mira u Ukrajini, oni kažu: A ne ne ne, Rusija mora da izgubi. Po svakom pitanju imaju različite principe. A mi imamo iste. Podržavamo teritorijalni integritet država članica UN. Ako neko može da govori o principima, možemo mi, oni ne mogu o tome da govore - rekao je predsednik Vučić.

- Zlikovac par ekselans, on je dovodio mudžahedine sa Bliskog istoka, nazvao je taj odred "El Mudžahid", i počinili su stravične zločine, nad Hrvatima recimo u selu Malina. Njih 40 su pobili najmanje. A izvodili su najgore zločinačke operacije nad Srbima u Vozući, Smolući, na Ozrenu. Tu su odsecali glave Srbima, jedan od njih je bio Gojko Vujačić, i terali su druge zatvorenike da ljube tu glavu. A na sahranu su došli svi oni, iz takozvanog SDP i tih finih što nisu kao nacionalisti, a uvek su bili gori od SDA, svi su došli, uz sve vojne i državne počasti, uz plotune. A dženazu je vršio Reis ul ulema Mustafa Cerić. Samo da imate u vidu. To je kao naš patrijarh. Samo da imate to u vidu, i naravno da su kod njih dvostruki aršini, jer odsečena srpska glava ne vredi ništa. To moramo da razumemo. Zgrožen sam bio i navijanjem na jednoj od utakmica juče, ali dobro, to je život koji živimo i moramo da radimo na pomirenju sa Bošnjacima - kazao je Vučić.