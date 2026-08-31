Slušaj vest

Američke zdravstvene vlasti izdale su upozorenje građanima nakon što je kod četiri jareta iz jednog putujućeg zoološkog vrta laboratorijski potvrđeno prisustvo besnila. Kako prenosi Fox News, svi koji su bili u kontaktu sa životinjama tokom događaja organizovanih u prethodnih mesec dana pozvani su da se jave lokalnim zdravstvenim službama i provere da li im je potrebna terapija nakon moguće izloženosti virusu.

Kako navode američki mediji, jarići su bili deo putujućeg zoološkog vrta koji je tokom tog perioda organizovao događaje na više lokacija, a među posetiocima su bili i deca i starije osobe. Istraga još traje, a zdravstvene službe pokušavaju da utvrde sva mesta na kojima je moglo doći do kontakta sa zaraženim životinjama.

Vlasnici zoološkog vrta saopštili su da su četiri jareta – Moli, Megi, Kau i Uno – eutanazirana nakon što je potvrđeno da su zaražena. Životinje su bile smeštene u ograđenom prostoru, a prema navodima vlasnika, prethodno ih je ugrizao tvor koji je ušao u njihov prostor. Jarići su bili premladi za vakcinaciju protiv besnila i nisu pokazivali simptome bolesti.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) upozorava da je besnilo izuzetno opasna virusna bolest koja može biti smrtonosna ukoliko se lečenje započne tek nakon pojave simptoma. Virus se najčešće prenosi ujedom ili ogrebotinom zaražene životinje, zbog čega se osobama koje su bile izložene virusu preporučuje da što pre potraže savet zdravstvenih službi.

Prema podacima CDC-a, oko 100.000 ljudi u SAD svake godine primi vakcinu protiv besnila nakon moguće izloženosti virusu. Američke vlasti zato apeluju na sve koji su imali direktan kontakt sa zaraženim jarićima da ne čekaju pojavu simptoma, već da se što pre obrate zdravstvenim službama radi procene rizika.