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Srećan zbog zadovoljnog naroda sa istoka Srbije! Ujedinjeni, idemo u nove pobede!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je danas prisustvovao svečanom otvaranju deonice Dunavskog koridora koji će za saobraćaj biti pušten već koliko sutra.

Reč je o novih 28 kilometara najmodernijeg puta na Dunavskom koridoru koji počinje od petlje Požarevac na auto-putu Beograd - Niš i ide preko Požarevca (obilaznica) i Velikog Gradišta do Golupca.

Ukupna dužina koridora iznosi 68 kilometara.

Na deonicama 2 i 3 danas je otvoreno ukupno 28 kilometara i to 24 kilometara od mesta Bratinac kod Požarevca do kružnog toka Veliko Gradište, kao i četiri kilometra od mesta Ponikve kod Golupca do kružne raskrsnice Radoševac na ulazu u Golubac.
Nakon puštanja u saobraćaj ovih deonica, ostaće u izgradnji još šest kilometara Dunavskog koridora.

Pre otvaranja današnje deonice, u saobraćaj je bilo pušteno 34 kilometara, od kojih su 32 puštena u rad u februaru 2025. godine, a dva kilometra u saobraćaj 20. avgusta ove godine.

Ova dva kilometra povezuju naplatnu stanicu Požarevac, sa brzom saobraćajnicom Požarevac - Veliko Gradište - Golubac, u delu koji je ranije pušten u saobraćaj.

Na brzoj saobraćajnici gradi se 62 objekta (55 završenih), šest petlji (pet završenih, jedna postojeća u rekonstrukciji) i 16 kružnih raskrsnica (14 završenih).

Brza saobraćajnica je projektovana za računsku brzinu od 100 kilometara na čas.

Izgradnjom Dunavskog koridora, povezuju se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom, čime će se skratiti vreme putovanja od Beograda do Golupca na 1 sat i 20 minuta.

Kurir.rs

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