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16. septembar može biti dan odluke za Kosovo, ali i dan kada će se videti koliko je region zapravo stabilan. Hašim Tači i trojica bivših komandanata OVK čekaju presudu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Predsednik Aleksandar Vučić je pisao generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu i tražio da KFOR zaštiti Srbe i zaustavi poteze Prištine koje Beograd smatra destabilizujućim.

1/8 Vidi galeriju "ČITAV SMISAO JE KAD ĆEMO DA PRIZNAMO KOSOVO" Vučić: Da nam Priština naređuje šta će naša vojska da ima, pa ne pada nam na pamet! Foto: Zorana Jevtić

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali odnose u regionu bili su general Vinko Pandurević, Miljan Damjanović, potpredsednik SRS, Dejan Stanković, analitičar i Perko Matović, državni sekretar Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Pandurević se osvrnuo na scenario da Tači bude osuđen i da li je tada realniji scenario nereda na KiM, kao i to koji su mogući okidači za provokacije.

- Ja te pretnje ne doživljavam spektakularno, niti opasno. Ovo su specijalizovana veća koja je formirala Skupština tzv. Kosova, dakle sudi se po njihovim zakonima. Sudi se za zločine prema Albancima koji su bili protiv OVK i nezavisnosti Kosova, ali i zločine prema Srbima i drugim etničkim zajednicama. Prema tome, zakoni nisu međunarodni, već kosovski. Svi koji se tamo bune protiv presude, zapravo se bune protiv svoje države i svog poretka. Zbog toga ne očekujem da će išta spektakularno da se desi. Ovo doživljavam kao još jedno preispitavanje naše prošlosti - rekao je Pandurević.

Bezbednost Srba na KiM

Stanković je komentarisao kakva bi bila adekvatna reakcija Srbije na pretnje nasiljem i ko bi mogao da pruži bezbednost Srbima na Kosovu.

- Nemamo institucije na prostoru Kosova koje bi mogle da zaštite Srbe i to vidimo po dešavanjima oko imovine Srba oko jezera Gazivode. Međutim, imamo osnovni cilj koji možemo sebi u ovakvim situacijama da postavimo, a to je da aktivno učestvujemo u održavanju mirne atmosfere jer nikome nije potrebna eskalacija na severu Kosova. Srbija bi u ovom momentu mogla pojačano da posmatra situaciju i da se postara za mir unutar naše zajednice- govorio je Stanković.

05:12 "EU JE PREVARILA SRPSKU VLADU!“ Stručnjaci žestoko o Kosovu: Briselski sporazum nam ništa nije doneo, moramo se osloniti na Rusiju i Kinu Izvor: Kurir televizija

Damjanović se dotakao da li bi osuđujuća presuda izazvala lančanu reakciju u vidu protesta u Prištini, incidente na KiM, ali i politički pritisak na Srbiju.

- Sam datum i presuda nemaju nikakve veze, ako neko već želi da upali šibicu napraviće ozbiljnu medijsku pripremu i podlogu zašto bi trebalo nekoga kidisati. Naša obaveza je da maksimalno budemo strpljivi i da pokažemo mudrost jer srpski narod vekovima proživljava etničko čišćenje sa Kosova. Suštinski je da se postavimo sa retorikom da nećemo mirno gledati na pokušaj progona Srba i da smo spremni da se branimo. Sve drugo je volja druge strane i da li zaista žele da otvore sukob, a ako zaista žele problem, otvoriće ga bilo gde, bez obzira na sve - kaže Damjanović.

Oslanjanje na Rusiju i Kinu

Matović je odgonetnuo koliko je srpsko društvo bezbednosno ranjivo ukoliko dođe do protesta Albanaca.

- Jasno je da ne možemo da imamo bilo kakvo očekivanje da će se poboljšati bezbednost Srba na Kosovu. Smatram da bi trebalo da preispitamo naš položaj unutar Briselskog dijaloga jer je EU prevarila srpsku vladu jer smo ispunili sve što je od nas traženo iz Briselskog sporazuma, a nismo dobili nikakvu garanciju sa druge strane. EU je diplomatski impotentna konstrukcija u ovom trenutku za izuzetno slabim liderima koja ne može da reši nikakve međunarodne probleme. Mislim da se za Kosovo treba oslanjati na Rusiju i Kinu, a razgovarati sa Amerikom. Ovo može biti pretnja i po Kurtijev režim koji se dosta revanšistički odnosio prema režimu Tačija. Ta vrsta polarizacije unutar njihovog političkog društva je nešto na čemu bi srpska politika mogla dosta da kapitalizuje - rekao je Matović.

Damjanović je u studiju Kurir televizije hitro dao digresiju na izjavu Matovića u vezi Briselskog sporazuma tvrdeći da nema poente preispitati ga.

- Nemamo ništa od preispitivanja sporazuma jer nisu ratifikovani u skupštini, već su nametnuti. Zato možemo da gledamo šta tu valja, a šta ne, ali na kraju sila to odlučuje. Drugo, tačno je za Rusiju i Kinu, ali KFOR koji se nalazi tamo jeste sačinjen od tri glavne zemlje Evrope, a Nemačka među njima najočiglednije radi protiv interesa Srba i Srbije. Prema rečima Srba, ali i naših obaveštajnih podacima, francuski i italijanski kontigent vojske KFOR se izuzetno povoljno ponaša prema Srbima - nadovezao se Damjanović.

Matović je spomenuo Donalda Trampa i da li je on još u prvom mandatu uradio dobro za Srbe jer je imao gromoglasnu podršku odavde.

Foto: Alex Brandon/AP

- I dalje ne znamo da li aktuelna američka administracija ima više razumevanja za pitanje Srbije i Srba, ali ima želju da sasluša i mi imamo više prostora sada, nego u nekim drugim okolnostima. Smatram da ima prostora da nas Tramp sasluša - rekao je Matović

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Kurir.rs

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