- Videli ste svi da je jedna manja grupa blokadera pokušala da spreči skup koji je uredno prijavljen. Ne samo da su blokaderi pokušali da ometaju, da napadaju skup i policiju i da su povređivali novinare, nego ste imali priliku da vidite da novinari određenih tajkunskih medija direktno koordiniraju tim napadima. A onda, naravno, ta blokaderska propagandna mašinerija se pokrenula nakon toga i predstavila kako su građani pružili otpor. Oni su sprovodili nasilje, blokaderi su ponovo pokazali prava lica. Bukvalno bi zabranili okupljanje svakog drugog ili svih drugih koji drugačije misle, tj. ne misle kao oni. To je velika opomena za sve građane u Srbij. Te slike i taj način razmišljanja koji blokaderi nameću nećemo zaboraviti i da će posebno biti u pameti građanima na dan izbora. Vidimo se za koji dan u Novom Sadu na velikom narodnom skupu i vidimo se u Srpskoj Atini - poručio je Vučević na svom Instagram profilu i dodao u objavi: