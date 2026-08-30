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Nakon jučerašnjeg skupa u Užicu, gde je omanja grupa blokadera pokušala da spreči govor predsednika Aleksandra Vučića, oglasio se MUP i saopštio detalje.

- Na prijavljenom javnom okupljanju građana od strane Opštinskog odbora Srpske napredne stranke iz Užica, dana 29.08.2026. godine, na Trgu partizana, okupilo se oko 15.000 građana. Do narušavanja javnog reda i mira došlo je u bašti ugostiteljskog objekta, kao i na prostoru trga, kada je četrdesetogodišnji muškarac iz Užica zadobio lake telesne povrede, nakon čega mu je ukazana lekarska pomoć, dok su dve ženske osobe u istom događaju oštećene - istakli su iz MUP.

Kako dalje navode, oko 270 opoziciono orijentisanih građana neprijavljeno se okupilo na Malom trgu u Užicu sa namerom da uđu na prijavljeno javno okupljanje u čemu su ih sprečili pripadnici Interventne jedinice policije.

- Tokom ovog postupanja, jedan policijski službenik je zadobio lake telesne povrede, kada ga je za sada nepoznato lice pogodilo stolicom, nakon čega mu je ukazana lekarska pomoć u Opštoj bolnici u Užicu. U službene prostorije Policijske uprave u Užicu dovedeno je jedno lice, koje je najverovatnije plastičnom flašom gađalo pripadnike policije.

Pored toga, za ukazivanje lekarske pomoći obratio se snimatelj RTS-a koji je zadobio povrede kada ga je za sada nepoznato lice pogodilo kamenom u grudi.

- U vezi sa povredom novinara obavešten je viši javni tužilac u Užicu, koji se izjasnio da se radi o krivičnom delu nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu - saopštili su iz MUP.

Za vreme razilaska građana, na Malom trgu, R. B. (1994) iz Beograda fizički je napao i naneo lake telesne povrede čekićem kran majstoru Televizije Pink. Osumnjičenom R. B. će biti podneta krivična prijava zbog izvršenog krivičnog dela laka telesna povreda.

00:25 Uhapšen blokader koji je napao aktiviste SNS-a i policiju čekićem Izvor: Kurir

Takođe, tokom razilaska građana, a prilikom razdvajanja učesnika javnih okupljanja, jedan policijski službenik je zadobio lake telesne povrede, kod Autobuske stanice u Užicu, kada ga je za sada nepoznato lice gađalo kišobranom.