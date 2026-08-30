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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visoko-tehnološke uređaje, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Sastanak je predviđen u 10.00 časova u Palati Srbija.

Nakon sastanka, Vučić će prisustvovati potpisivanju Okvirnog sporazuma o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visoko-tehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate.

Vučić je u petak u Šapcu na otvaranju prve fabrike humanoindnih roba u Evropi, rekao da će se u Inđiji praviti najsofisticiranije baterije u svetu u ovom trenutku.

- I one su i za dronove, a baterija vam postaje de facto najvažniji deo drona, dakle i za dronove, i za robote, i za sve drugo - rekao je predsednik tada.

Fabrika humanoidnih robota u Šapcu Foto: Marko Karović

Prema njegovim rečima, prvi ugovori za fabriku baterija u Inđiji sa kompanijom Reliance, vredni su više od 100 miliona evra.

- Po pozivu predsednika kompanije Mint imamo sastanak u ponedeljak, kao i potpisivanje prvih ugovora za fabriku baterija sa Reliance kompanijom u Inđiji i to je investicija od 100,5 miliona evra - rekao je Vučić.

Naglasio je da je ta investicija usmerena ka Inđiji zato što investitori u tom mestu žele da naprave kompletan park za razvoj robotičke i dron industrije.

- To im je važno zbog toga što će moći da imaju i dovoljno radne snage iz Beograda i Novog Sada - rekao je predsednik.

"Reliance Batteries" je jedna od najboljih kompanija u svetu koja se bavi baterijama za dronove, besposadna vozila, robote, kao i za kućne aparate.

Kurir.rs

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