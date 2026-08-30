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Predsednica Skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala na način na koji je Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) izveštavala posle blokaderskog nasilja u Užicu, kada je ANEM saopštio da "osuđuju napad policije na novinare".

- ANEM da se upiše u registar političkih stranaka, pošto su se davno ispisali iz udruženja koja štite i zastupaju novinare i medije. Blokaderi kamenim blokom pogode snimatelja RTS i zamalo ga na mestu ubiju. Blokader macolom krene na ekipu Pinka, ali ANEM vidi policijsku brutalnost. Vide, ljudi, šta žele da vide, a stvarnost interpretiraju kako odgovara njihovoj preferiranoj političkoj opciji. U ovom slučaju - onoj koja bi da bije i zatvara novinare i medije koji im se ne sviđaju - napisala je Brnabićeva na Iksu.

Kurir Politika

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