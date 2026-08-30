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Iako su se blokaderi juče svim silama trudili da izazovu nasilne incidente u Užicu, a da sebe predstave kao žrtvu, njihove namere nisu uspele.

Jedan korisnik društvene mreže X podelio je usporen snimak, na kom se vidi kako je razoružan jedan blokader koji je za pojasom držao čekić i pretio okupljenim građanima.

Njemu je jedan muškarac sa leđa bezbedno oteo hladno oružje iz ruke.

Kako navode, "oko 270 opoziciono orijentisanih građana neprijavljeno se okupilo na Malom trgu u Užicu sa namerom da uđu na prijavljeno javno okupljanje u čemu su ih sprečili pripadnici Interventne jedinice policije".

- Tokom ovog postupanja, jedan policijski službenik je zadobio lake telesne povrede, kada ga je za sada nepoznato lice pogodilo stolicom, nakon čega mu je ukazana lekarska pomoć u Opštoj bolnici u Užicu. U službene prostorije Policijske uprave u Užicu dovedeno je jedno lice, koje je najverovatnije plastičnom flašom gađalo pripadnike policije. Pored toga, za ukazivanje lekarske pomoći obratio se snimatelj RTS-a koji je zadobio povredekada ga je za sada nepoznato lice pogodilo kamenom u grudi. U vezi sa povredom novinara obavešten je viši javni tužilac u Užicu, koji se izjasnio da se radi o krivičnom delu nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu - navodi se u saopštenju policije.

Još se navodi da je za vreme razilaska građana, na Malom trgu, R. B. (32) iz Beograda fizički je napao i naneo lake telesne povrede čekićem kran majstoru Televizije Pink. Osumnjičenom R. B. će biti podneta krivična prijava zbog izvršenog krivičnog dela laka telesna povreda.