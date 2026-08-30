Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imaće sutra u Palati ''Srbija'' niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

U 12.30 predviđen je sastanak sa potpredsednicom Republike Ugande Džesikom Alupo, u 13.15 sastanak sa predsednikom Autonomne oblasti Zanzibar Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjijem, a u 14.00 sastanak sa predsednicom Vlade Republike Mozambik Marijom Benvindom Levi.

Predsednik Vučić će se u 14.45 sastati sa prvim potpredsednikom Senata Republike Uzbekistan Sodikom Safojevom, a u 15.30 sa predsednicom Parlamenta Narodne Demokratske Republike Alžir Halidom Bufedeš.

Ne propustitePolitikaBEOGRAD ĆE NAREDNIH DANA BITI CENTAR SVETA: Glavni grad Srbije ugostiće šefove država, premijere, predsednike parlamenata i ministre iz više od 30 zemalja!
Untitled-1.jpg
PolitikaGODINU I PO TRAJE BLOKADERSKI TEROR, MRŽNJA I TERORISANJE SOPSTVENOG NARODA! Pogledajte kako izgleda "program" onih kojima su puna usta demokratije! (VIDEO)
Blokaderi nasilje
PolitikaVELIKA INVESTICIJA STIŽE U SRBIJU! Vučić sutra potpisuje važan sporazum sa Kinezima, u Inđiji se gradi fabrika baterija za dronove i robote
WhatsApp Image 2026-08-29 at 13.10.23.jpeg
PolitikaOVO NISTE MOGLI DA VIDITE NA TELEVIZIJI, PREDSEDNIK VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK: A na njemu reka ljudi! Narodu poslao moćnu poruku: Ujedinjeni, idemo u nove pobede!
Screenshot 2026-08-30 131121.png