IMA LI ŠANSE PRE 9? Hit okršaj Vučića i šefa Puteva Srbije: "On još spava, da znate, probudi se samo kad ga napadneš" DROBNJAK SE POHVALIO: Jednom sam ustao u 6
Otvaranje prvih pet kilometara kod Kragujevca danas je donelo i jednu zanimljivu raspravu koja nema mnogo veze sa asfaltom, ali ima sa radnim vremenom – Aleksandar Vučić je proveravao koliko rano direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak ustaje.
Vučić je rekao da bi radovi bili završeni ranije da se brže radilo, a zatim se razgovor, pomalo neočekivano, prebacio i na temu ranog ustajanja.
- Probudi se tek kad ga napadneš, inače on još spava, da znate. Nije ustao pre 9, ne pamtim - rekao je Vučić.
Usledilo je pitanje upućeno Drobnjaku:
- Je l' ti danas bilo najranije da si ustao u poslednjih mesec dana? Ali budi pošten.
Drobnjak je, bez mnogo razmišljanja, odgovorio:
- Pa ustao sam jednom ujutru, u 6.
Na to je Vučić uz osmeh dodao:
- Posebno sam srećan kada bar nekada nateram Drobnjaka da mora da ustane ranije - našalio se Vučić.
Ako je suditi po današnjem razgovoru, za Drobnjaka je šest ujutru ipak posebno vreme, toliko rano da je predsednik to morao da zapamti. A kada se tome dodaju novi kilometri puta, čini se da je danas bilo razloga za zadovoljstvo sa obe strane.