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Otvaranje prvih pet kilometara kod Kragujevca danas je donelo i jednu zanimljivu raspravu koja nema mnogo veze sa asfaltom, ali ima sa radnim vremenom – Aleksandar Vučić je proveravao koliko rano direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak ustaje.

Vučić je rekao da bi radovi bili završeni ranije da se brže radilo, a zatim se razgovor, pomalo neočekivano, prebacio i na temu ranog ustajanja.

- Probudi se tek kad ga napadneš, inače on još spava, da znate. Nije ustao pre 9, ne pamtim - rekao je Vučić.

Usledilo je pitanje upućeno Drobnjaku:

- Je l' ti danas bilo najranije da si ustao u poslednjih mesec dana? Ali budi pošten.

Drobnjak je, bez mnogo razmišljanja, odgovorio:

- Pa ustao sam jednom ujutru, u 6.

Na to je Vučić uz osmeh dodao:

- Posebno sam srećan kada bar nekada nateram Drobnjaka da mora da ustane ranije - našalio se Vučić.