Slušaj vest

Dijana Hrka oštro je kritikovala zborove i blokadere poručivši da se iza priče o borbi za odgovornost krije i borba za politički uticaj i lični interes.

Kako je istakla u videu koji je snimila "problem je što je počelo sabotiranje njene fondacije već mesec dana, od strane zborova".

- Ne sabotirate vi samo rad fondacije, sabotirate i mene. Mislim da to nema smisla. Imate svoje probleme, rešavajte svoje probleme. A hoćete da budete u prvim redovima, da se borite za nastrešnicu - istakla je Hrka i dodala:

- E sad ću da vam kažem ovako, ne borite se vi uopšte za nadstrešnicu. Ne borite se za te ljude koji su poginuli tamo. Vi se borite za svoje parče kolača. Neka vas bude stid i sram. Meni je lakše kada mi neko kaže: "Neću da izađem, jer nemam koristi od ovoga", nego da izađete da pravite i mene budalom i ostale ljude.

Dijana Hrka je, čini se, shvatila ono što sve veliki broj građana vidi od početka, da se iza priče o borbi za pravdu i poginule krije borba za politički uticaj, funkcije i lični interes. Poruka je jasna - ne borite se za nadstrešnicu, već za svoje parče kolača.

Ne propustitePolitikaHAOS! DIJANA HRKA NAPALA SVOG DOJUČERAŠNJEG ZAŠTITNIKA! Nakon priznanja Nenada Stanića da je imala dvojnicu, Hrka poručila: "Reč je o pokušajima zloupotrebe"
Nenad Stanić Dijana Hrka
Politika"HRKINA DVOJNICA BACA SENKU NA BLOKADERSKI POKRET" Jerković: Građani su imali pravo da znaju da li je osoba koju vide ona kojoj veruju
Privatna Arhiva.jpeg
PolitikaDIJANA HRKA JE IMALA DVOJNICU TOKOM ŠTRAJKA GLAĐU! Veteran koji je čuvao majku stradalog Stefana Hrke priznao: Moja supruga je bila dubler (VIDEO)
Dijana Hrka
Politika"ZGAZIĆU I TEBE I TELEFON" Dijana Hrka brutalno psovala na skupu "protiv nasilja", a onda i šutnula muškarca! Nastalo komešanje među okupljenima (VIDEO)
Dijana Hrka.jpg