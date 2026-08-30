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Dijana Hrka oštro je kritikovala zborove i blokadere poručivši da se iza priče o borbi za odgovornost krije i borba za politički uticaj i lični interes.

Kako je istakla u videu koji je snimila "problem je što je počelo sabotiranje njene fondacije već mesec dana, od strane zborova".

- Ne sabotirate vi samo rad fondacije, sabotirate i mene. Mislim da to nema smisla. Imate svoje probleme, rešavajte svoje probleme. A hoćete da budete u prvim redovima, da se borite za nastrešnicu - istakla je Hrka i dodala:

- E sad ću da vam kažem ovako, ne borite se vi uopšte za nadstrešnicu. Ne borite se za te ljude koji su poginuli tamo. Vi se borite za svoje parče kolača. Neka vas bude stid i sram. Meni je lakše kada mi neko kaže: "Neću da izađem, jer nemam koristi od ovoga", nego da izađete da pravite i mene budalom i ostale ljude.