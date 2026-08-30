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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je u snimku na Instagramu radnu nedelju.

- Ono što je nekada bilo vizija, danas je stvarnost do koje smo zajedno došli radom, upornošću i nepokolebljivom verom u svoju zemlju. Srbija ide napred, jer ima snagu da ostvaruje velike ciljeve, povezuje ljude, menja svoje lice i otvara nove mogućnosti za generacije koje dolaze - napisao je Vučić.

On je rekao da sve što gradimo ima smisla samo ako naši ljudi ovde vide svoju budućnost, ako mladi ostaju, stvaraju porodice i znaju da svoje snove mogu da ostvare u svojoj zemlji.

- Nastavićemo još snažnije, sa istom energijom i ljubavlju prema Srbiji, jer najbolje tek dolazi - poručio je Vučić.

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