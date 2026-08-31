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Novi dan - novi rat među blokaderima. Ovog puta glavni akteri su blokaderi sa Pravnog fakulteta, koji su optužili Omladinu Novog DSS-a Miloša Jovanovića za kontinuiranu sabotažu plenuma i snimanje sastanaka.

Oni takođe tvrde da Jovanovićevi omladinci sarađuju sa ljudima bliskim SNS-u i BIA.

- Plenum Pravnog fakulteta najoštrije osuđuje pretnje, agresivno ponašanje i kontinuiranu sabotažu rada studentskog pokreta i plenuma kroz snimanje sastanaka i plenuma i slanje snimaka režimskim medijima od strane Omladine NDSS-a i ograđuje se od njenog delovanja. Apostrofiramo kontinuiranu saradnju pomenutih omladinaca sa licima bliskim SNS i BIA - navodi se u objavi blokadera sa Pravnog.

Dodaju da plenum smatra da članovi stranaka koje nisu podržali tzv. Studentsku listu nemaju mesta u telima studentskog pokreta kada se odlučuje o Studentskoj listi, zbog sukoba interesa.

Miloš Jovanović Foto: Petar Aleksić

Iz Novog DSS su potom saopštili da se omladina te stranke neosnovano optužuje "podgrevanjem starih laži iznetih već pre nekoliko meseci".

- Koliko god to nekome smetalo, Omladina Novog DSS-a ne prihvata da bude ničija vreća za udaranje, niti će to biti - saopštili su iz te stranke.

Iz Novog DSS su potom saopštili da je doneta odluka o zabrani učešća svih njenih članova na plenumima.