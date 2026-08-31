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Reč je o jednoj od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visoko-tehnološke uređaje. Sastanak je počeo u 10 časova, u Palati Srbija.

Sastanku prisustvuju i ministarka privrede Adrijana Mesarović, v.d. pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović i predsednik opštine Inđija Marko Gašić.

Nakon sastanka, predsednik Vučić prisustvovaće potpisivanju Okvirnog sporazuma o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visoko-tehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate.

Predsednik je Šapcu, u petak, na otvaranju prve fabrike humanoindnih roba u Evropi, rekao da će se u Inđiji praviti najsofisticiranije baterije u svetu u ovom trenutku.

1/11 Vidi galeriju Sastanak Vučića za izgradnju fabrike baterija za dronove u Inđiji - Jiangsu Reliance Energy Tech Foto: Nemanja Nikolić

"I one su i za dronove, a baterija vam postaje de fakto najvažniji deo drona, dakle i za dronove, i za robote, i za sve drugo", rekao je predsednik tada.

Prema njegovim rečima, prvi ugovori za fabriku baterija u Inđiji sa kompanijom Reliance, vredni su više od 100 miliona evra.

"Po pozivu predsednika kompanije Mint imamo sastanak u ponedeljak, kao i potpisivanje prvih ugovora za fabriku baterija sa Reliance kompanijom u Inđiji i to je investicija od 100,5 miliona evra", rekao je Vučić.

On je kazao da je ta investicija usmerena ka Inđiji zato što investitori u tom mestu žele da naprave kompletan park za razvoj robotičke i dron industrije.

"To im je važno zbog toga što će moći da imaju i dovoljno radne snage iz Beograda i Novog Sada", rekao je predsednik.

"Reliance Batteries" je jedna od najboljih kompanija u svetu koja se bavi baterijama za dronove, besposadna vozila, robote, kao i za kućne aparate.