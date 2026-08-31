Slušaj vest

Penzionisani američki pukovnik Daglas Mekgregor izneo je čitav niz činjenica o ratu na Kosovu i Metohiji i NATO bombardovanju 1999. godine. Govoreći za podkast "Studije neutralnosti" (Neutrality Studies), koji na Jutjubu ima 360.000 pretplatnika i koji je za samo dva dana videlo 350.000 ljudi, Mekgregor je u pitanje doveo crno-belo sliku o srpskoj krivici koju pojedine države Zapada godinama nameću svetskoj javnosti.

Mekgregor je, između ostalog, konstatovao da je tzv. Oslobodilačka vojska Kosova (OVK) svakodnevno kršila primirje tokom 1998. godine i pravila incidente u južnoj srpskoj pokrajini.

- Jedna od stvari koje sam otkrio bila je da, ako ste imali 10 incidenata neke vrste provokacije kojima su kršeni sporazumi pod patronatom OEBS-a, devet ih je počinio OVK, a samo jedan Srbi - konstatovao je penzionisani pukovnik.

Mekgregor ističe da su Srbi zapravo poštovali sporazum o prekidu vatre iz 1998. godine, dok je upravo OVK izazvala slom i krah tog primirja. On je objasnio i da su mu nadređeni tražili da dokaže "neproporcionalnu upotrebu sile" od strane Srba kako bi opravdali vojnu akciju.

- Pošto takve dokaze nisam mogao da nađem, izradu izveštaja preuzela je grupa povezana sa Alisterom Kembelom i Tonijem Blerom - kaže Mekgregor.

03:38 "PORED MEĐUNARODNOG PRAVA, UBIJALI SU I NAŠU DECU" Danas je 26-ogodišnjica NATO bombardovanja, Jolović zaključuje - Nismo se plašili, bili smo spremni! Izvor: Kurir televizija

Unapred doneta odluka o bombardovanju

Govoreći o NATO bombardovanju, američki pukovnik kaže da je predložio Vesliju Klarku da se sastane sa srpskim generalom Momčilom Perišićem, što je Klark odbio rekavši: "Bombardovaćemo Srbe". Mekgregor dodaje da je tada shvatio da je odluka o intervenciji već bila doneta u krugovima oko Al Gora, Medlin Olbrajt, Sendija Bergera i Strouba Talbota.

Kompletan intervju pogledajte u snimku ispod: