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- Pokušavaju prosto da žive na talasu studenskog pokreta. Ja mislim da to nije nešto mnogo korisno uopšte za društvo, da vam pravo kažem, to što oni tako parazitiraju. A posebno nije korisno za studenski pokret kada ti najradikalniji članovi Demokratske stranke, posebno po mrežama, se ponašaju onako kako se ponašaju, a ponašaju se prilično osiono, bahato, zaboravljajući sopstvenu prošlost kad su bili manji ili veći gospodari života i smrti, i kontrolori medija i tako dalje", ocenio je Dragan Popović, direktor i predsednik Centra za praktičnu politiku, a inače i sam blokader

On je gostujući na N1 upravo tako odgovorio na pitanje voditelja kako mu deluje manevar koji je DS izveo u Skupštini a to je promena naziva poslaničke grupe u 'Poslanici uz studente - Za kontrolu izbora'."

- Dakle, i to je legitimno. Demokratska stranka pokušava da se pronađe, da nešto, kako da kažem, ućari što bi se reklo u svemu ovome. Ja ne mislim da to dobro rade, ne sviđa mi se, ali prosto, kako da vam kažem, možda ima deo biračkog tela na koji oni računaju i kojima se sviđa ta vrsta ponašanja, zaključio je Popović.

 Kurir.rs

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