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U Skupštini Srbije danas je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje o tačkama dnevnog reda počelo je u 10 časova.

Skupština usvojila rebalans budžeta

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su rebalans budžeta za ovu godinu. Za usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2026. godinu glasalo je 137 narodnih poslanika od 164 prisutna.

Prema rebalansu budžeta, ukupni prihodi i primanja državne kase planirani su u iznosu od 2.527,15 milijardi dinara, što predstavlja uvećanje od 112,45 milijardi dinara u odnosu na prvobitni budžet.

Kada je reč o prihodima, poreski prihodi planirani su u iznosu od 2.108,3 milijarde dinara, a neporeski od 382,9 milijardi dinara.

U strukturi ukupnih prihoda poreski prihodi učestvuju sa 83,4 odsto, neporeski sa 15,2 odsto, a donacije sa 1,4 odsto.

Privredni rast za 2026. godinu je projektovan na 3,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), dok se očekuje da će BDP u apsolutnom iznosu u ovoj godini iznositi 95,3 milijarde evra. Projektovano je da javni dug na kraju ove godine iznosi 43,8 odsto na centralnom nivou vlasti, a 44,2 odsto na nivou opšte države.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, koji je u Skupštini obrazlagao predloženi rebalans, rekao je da je za kapitalne investicije planirano 779,9 milijardi dinara ili 7,0 odsto BDP, a za paket pomoći građanima iz budžeta 734,4 miliona evra.

Za zdravstvo je planirano 28,3 milijarde dinara više, između ostalog namenjenih za lečenje retkih bolesti, inovativne lekove, za nastavak velikih projekata poput izgradnje Tiršove 2.

Rebalansom budžeta opredeljeno je oko 25 milijardi dinara više za oblast socijalne zaštite, a ta sredstva su, između ostalog, namenjena za Alimentacioni fond i za sprovođenje Zakona roditelj-negovatelj.

Za ostvarivanje prava iz Alimentacionog fonda namenjeno je 60,7 miliona dinara, a za roditelje- negovatelje 591,5 miliona dinara. Za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije odvojeno je 315,9 milijardi dinara. Rebalansom je namenjeno i više novca za puteve, pa je novac opredeljen za nastavak svih aktuelnih kapitalnih projekata od Ekspa do Moravskog koridora, Dunavske magistrale, "Smajlija" u Vojvodini, kao i za početak radova na putu "Vožd Karađorđe".

Skupština usvojila predlog rebalansa budžeta u načelu, u toku glasanje o amandmanima

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas u načelu predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Za usvajanje u načelu Predloga zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2026. godinu glasalo je 138 od 164 prisutna poslanika, 29 je bilo protiv, 1 uzdržan.

U toku je glasanje o amandmanima na ovaj predlog zakona. Na predlog rebelansa budžeta podneto je 166 amandmana, a Odbor za finansije i Vlada Srbije ih nisu prihvatili.

U sali su prisutna 164 poslanika

Poslanici Skupštine Srbije glasaju o više zakonskih predloga, među kojima i o rebalansu budžeta. U sali su prisutna 164 poslanika.

Poslanici se izjašnjavaju i o više zakona iz oblasti finansija, kao i o merama za ublažavanje posledica energetske krize i rasta troškova života.

Glasaju i o predlozima i izmenama zakona iz oblasti pravosuđa, sprečavanja korupcije, elektronske uprave, medija i upisa prava na nepokretnostima.

Pred poslanicima je i predlog zakona o završnom računu budžeta Srbije za 2025. godinu.

Među tačkama za koje se glasa su i predlozi zakona o zaduživanju Srbije za finansiranje infrastrukturnih projekata, uključujući auto-put Beograd–Zrenjanin–Novi Sad, više brzih saobraćajnica i naftovod Srbija–Mađarska.

Poslanici se izjašnjavaju i o više međunarodnih sporazuma, među kojima su oni sa Angolom, Alžirom i Azerbejdžanom, kao i o zajmu Banke za razvoj Saveta Evrope za obnovu zdravstvenih centara.

Glasa se i o izveštajima više državnih institucija za 2025. godinu, kao i o predlozima odluka koje su podneli nadležni skupštinski odbori.

Poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati predložena zakonska rešenja tokom načelne rasprave i rasprave u pojedinostima o amandmanima na predloge zakona, dok su poslanici opozicije kritikovali predložene zakone.

Vanredno zasedanje parlamenta, koje je počelo 24. avgusta, sazvala je predsednica Skupštine Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika.