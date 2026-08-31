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Reč je o novih 28 kilometara najmodernijeg puta na Dunavskom koridoru koji počinje od petlje Požarevac na auto-putu Beograd - Niš i ide preko Požarevca (obilaznica) i Velikog Gradišta do Golupca. Ukupna dužina koridora iznosi 68 kilometara.

Tim povodom, predsednik se juče obratio brojnim građanima koji su došli da vide i njega i nov put, a u toku tog obraćanja došlo je do nesvakidašnje scene kada je predsednik pomerio govornicu kako bi mogao da vidi narod.

Foto: Instagram Printscreen

- Možemo nekako ovu govornicu da pomerimo? Ja vidim samo kamere, a mnogo, mnogo ljudi je daleko. Hoću ljude da vidim. Da vidim ljude ovako!, rekao je predsednik, uzeo govornicu u ruke i pomerio je na drugo mesto.

- Naša vizija emisije je da Srbija do sredine veka ima oko 3. 000 km auto-puteva i brzih saobraćajnica. Zato Srbija ne staje, i ne sme da stane. Mi moramo da dovodimo, i sada imamo priliku, kad imamo dobre puteve, velike investitore u Braničevskom okrugu.

- Hoću da nam ostanu ljudi ovde, da imaju posao, da ne razmišljaju o odlasku u inostranstvo. To nismo mogli bez infrastrukture. Sad ćemo moći, i garantujem da ćemo dovesti nekog od velikih investitora, da zaposli ljude, da imaju deca budućnost, da nam škole budu punije nego što su danas, i da molim one koji su otišli da se vrate u svoju otadžbinu.

- I neka pogledaju kako se Srbija razvija, i koliko je Srbija iz dana u dan sve lepša. Hvala za ljubav i podršku. Hvala za sve. Neka vam je sa srećom, novi i novootvoreni Dunavski koridor. Živela Srbija!, poručio je predsednik Srbije.

Izgradnjom Dunavskog koridora, povezuju se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom, čime će se skratiti vreme putovanja od Beograda do Golupca na 1 sat i 20 minuta.