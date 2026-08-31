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Dijana Hrka oštro je kritikovala zborove i blokadere poručivši da se iza priče o borbi za odgovornost krije i borba za politički uticaj i lični interes. Ona je ponovo objavila žestoke kritike na račun onih koji su je "sabotirali", "pravili ludom" i, kako kaže, "prodali ispod šatora".

- Dragi ljudi. Neću odgovarati na poruke. One koje su dobre, a ni one loše. Samo ću reći. Ružno je kada ja iznesen istinu, a nije ružno kada me sabotirate. U NS sam bila prvog avgusta i dobro znate šta je bilo. U BG ovih dana. Da li vam ja ličim na neku glupaču koja ništa ne vidi i ne zna. Znam mnogo toga. Neću dozvoliti nikome više da me sabotira. Hvala ljudima koji su čista srca, duše i namere u svemu ovome. Prodali su me dok sam štrajkovala. Na moje ime mnogi su se pozivali, a nisam ni znala.. Zašto niko o vas tada nije reagovao - navela je ona u najnovijoj objavi na svom Instagramu.

Foto: Printscreen

U nastavku obraćanja bila je još oštrija i progovorila o onima koji su se okoristili o njenu nesreću, s obzirom na to da je majka Stefana Hrke, mladića koji je poginuo 1. novembra 2024. u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Beogradu

- Ćutali ste i sve znali. Dok su me pojedinci pravili ludom da bi se okoristili. Zato više nikada neću ćutati!!! Nemate pravo da mi sudite jel mnogi od vas su me prodali. Čast ljudima, opet ponavljam, koji su časni i pošteni. Nije bio momenat da sada ovo kažem, a sami ste me svojim postupcima naterali na ovo. Hvala ljudima koji su me podržavali a i dalje podržavaju - poručila je ona.

Dijana Hrka je najavila i kada će otkriti sve o ljudima koje proziva.

- Posle izbora javno ću ispričati ko me prodao ispod šatora zašto i za koliko. Da znate koji im je bio cilj. Nemoj da mi sudite, niste u mojim cipelama. Ne znate kroz šta sam prošla i kroz šta i dalje prolazim. Nisam nikome nikada dinar tražila za sebe. Nikakvu korist nisam prigrabila. Osuditi nekoga je najlakše. Progovoriću a mnogi će zanemiti - poručila je ona.

Dragi moj narode hvala vam za sve. Hvala i onima koji me pljuju i lažu o meni. Neću se više oglašavati...