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Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon reagovao je na objavu Evropskih demokrata, koji su na Iksu podelili istraživanje organizacije BIRODI, koja navodi da bi takozvana studentska lista osvojila oko 48,5 odsto glasova na narednim parlamentarnim izborima.

- Ova procena, koju je dobila jedna nevladina organizacija finansirana sa Zapada, smatra se irelevantnom čak i od strane mnogih Vučićevih protivnika u Srbiji zbog njene neuobičajene metodologije. Ipak, takozvane Evropske demokrate su je shvatile veoma ozbiljno. Čak su napravili i veoma smešnu sliku uz pomoć ChatGPT-a kako bi to ilustrovali. Trebalo je da poslušaju predsednika sopstvene političke partije, Fransoa Bajrua, koji je jednom rekao: "Ne verujte previše anketama". Naročito kada je reč o sumnjivoj anketi, što svi dobro znaju. Ali dobro, nada poslednja umire - naveo je Gujon na Iksu.

Kurir Politika

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