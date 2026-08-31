Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon reagovao je na objavu Evropskih demokrata , koji su na Iksu podelili istraživanje organizacije BIRODI, koja navodi da bi takozvana studentska lista osvojila oko 48,5 odsto glasova na narednim parlamentarnim izborima.

- Ova procena, koju je dobila jedna nevladina organizacija finansirana sa Zapada, smatra se irelevantnom čak i od strane mnogih Vučićevih protivnika u Srbiji zbog njene neuobičajene metodologije. Ipak, takozvane Evropske demokrate su je shvatile veoma ozbiljno. Čak su napravili i veoma smešnu sliku uz pomoć ChatGPT-a kako bi to ilustrovali. Trebalo je da poslušaju predsednika sopstvene političke partije, Fransoa Bajrua, koji je jednom rekao: "Ne verujte previše anketama". Naročito kada je reč o sumnjivoj anketi, što svi dobro znaju. Ali dobro, nada poslednja umire - naveo je Gujon na Iksu.