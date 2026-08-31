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Međutim, ima onih koji bi da Srbija stane. U analizi Kurira jedan od sagovorinika kaže da smo došli do toga da je postalo opasno i sramotno javno izneti politički stav ili podršku predsedniku Aleksandru Vučiću, čime je blokaderska politika prešla sve granice političke borbe i zašla u domen otvorene netolerancije.

Da takvo ponašanje nije izolovan incident, već deo šireg i već viđenog obrasca, potvrdile su i jučerašnje slike iz Užica gde smo ponovo imali priliku da vidimo jedinu politiku koju blokaderi nude sve ovo vreme, a to je ništa osim otvorenog nasilja, zastrašivanja i haosa.

1/7 Vidi galeriju Vučić u Užicu Foto: Kurir

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su analizirali politička delovanja u Srbiji bili su prof. Milan Petričković, sa Fakulteta političkih nauka i Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

Petričković je spomenuo da niko ne zna ko su, ni šta su delovi opozicije koji rade sve da Srbija stane. Takvu strukturu Petričković opisuje kao vrstu nemoći i da se izgubila početna energija.

- Stvaraju iluziju incidentima, ali to ne znači da je to masovno i da Srbija tako misli. Svemu tome nedostaje krucijalna stvar za ozbiljan politički nastup, a to je koncept, ponuda i osobe koje bi to iznele. U tom nedostatku, postoji oblik anarhije i destabilizacije, njihova namera je bila da se na vlast dođe silom, paljenjem, rušenjem i sličnim konceptima. Lažno se predstavljaju kao studentska populacija, to je trik političkih aktivista u okviru fakulteta koje ne studiraju, ali se bave njihovim rušenjem i stvaranjem destabilizacije. Naš narod je prilično inteligentan i ovakve floskule kratko da traju - rekao je Petričković.

Kajtez nema dilemu da iza ljudi koji prave incidente i remete rad fakulteta stoje strane obaveštajne službe koje pripremaju prevrat u Srbiji jer im ovakva ne odgovara:

- Iz ove situacije država je morala da izvuče pouke. Dakle, ne mogu da postoje državni fakulteti gde država sve obezbeđuje, ali ne može toliko da se pita. Država im sve obezbedi, studentima da stipendije, ishranu, priuštiv smeštaj, a pritom se država ni za šta ne pita. Ne postoji takva država nigde, osim ovde. Prvi korak mora da bude to da kontrolni paket akcija na svakom fakultetu bude država.

05:49 Stručnjaci oštro o blokaderima: Imaju samo politiku incidenata i haosa Izvor: Kurir televizija

Dijana Hrka oštro je kritikovala zborove i blokadere, pa je Petričković izneo:

- Tek će se sada otvarati koncept ličnih razručavanja. Njihovo delovanje počiva na prevari i manipulaciji, a suština je ko će biti na listi jer je prostor mali, a apetiti veliki. Najcrnje je što su pokušali da u javnom mnjenu plasiraju floskulu oko nekakve elite. Jadni mi ako su oni neka elita sa tom listom i rektorom. Opozicija radi protiv sebe, a ovo rade eksperti, nije ovo slučajno, postoje različite strukure, gađalo se na mlade. Nadstrešnica je bila samo formalni povod. Suština je da se skupila sodoma i gomora neznanja i elokvencije, ali i političkog obrazovanja. Tek sada će doći do ovakvih ispovedanja ljudi koji su na listama očekivali nekakve benefite. Ne sumnjam da su dobili nešto mali, ali oni koji manipulišu njima ne shvataju da su potrošni materijal.

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