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Policija u Užicu i dalje radi na utvrđivanju indetiteta počinioca koji su 29. avgusta izazvali incidente na skupu SNS-a "Ujedinjena Srbija" u Užicu. Kako saznajemo, Više tužilaštvo i Osnovno tužilaštvo u Užicu su dali naloge policiji za utvrđivanje indetita osoba koja su počinila više krivičnih dela.

- Utvrđuje se indetitet osobe koja je kamenom pogodila kamermana RTS-a i za njega se sumnja da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Drugi slučaj je tuča u bašti kafea Korzo, gde su Ivan Asanović iz Užica i Ratko Funduk iz Požege zadobili povrede, dok je Funduk, kako su nam javili, tražio pomoć u bolnici zbog tri plomljena rebra. Tu smo naložili da se podnese krivična prijava protiv NN lica za nanošenje telesnih povreda - kaže izvor blizak istrazi.

Inače, po Krivičnom zakonu Republike Srbije, za osnovni oblik nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu predviđena je kazna zatvora od jedne do pet godina i novčana kazna. Ako je delo počinjeno je u grupi, kazna je od dve do osam godina zatvora. Ako u neredu neko zadobije tešku povredu ili bude oštećena imovina veće vrednosti, predviđena je kazna od tri do dvanaest godina zatvora.

U Osnovnom tužilaštvu takođe traže da se utvrdi indetitet počinilaca i to osobe koja je stolicom pogodila policajca i pri tom mu nanela lake povrede, kao i osobe koja je flašom pogodila policajca. Jedino je utvrđen indetitet osobe koja je čekićem napala kranistu TV Pinka, a reč je o R. B. (32) iz Beograda i njemu se na teret stavlja krivično delo nanošenje lakih telesnih povreda.