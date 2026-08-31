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"Evropske demokrate" objavile su na društvenoj mreži "X" skandaloznu objavu, u kojoj se pozivaju na "istraživanje" organizacije BIRODI, koja navodi da bi takozvana studentska lista osvojila oko 48,5 odsto glasova na narednim parlamentarnim izborima.

"Evropske demokrate" su poznate po brutalnom mešanju u unutrašnje stvari naše zemlje, a javnost u Srbiji i dalje pamti kada su nakon izbora u Mađarskoj objavili listu za odstrel, na kojoj je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Oni su najverniji saveznici blokadera, i do sada su više puta pokazivali šta misle o našoj zemlji i budućnosti našeg naroda.

Recimo, u julu ove godine im je zasmetalo što je predsednik Vučić, lider jedne međunarodno priznate zemlje jasno rekao da je Kosovo deo Srbije, čime je samo ponovio ono što je princip međunarodnog prava - nepovredivost granica i državne teritorije.

Foto: Printscreen/X

- Juče je predsednik Aleksandar Vučić još jednom ustvrdio da je Kosovo deo Srbije, čime raspiruje retoriku koja potkopava pomirenje i regionalnu stabilnost - pisalo je u skandaloznoj objavi "Evropskih demokrata".

Foto: Printscreen/X

Naravno, ne moramo ni da pominjemo činjenicu da oni misle da su Srbi genocidan narod, i da im smeta sahrana preminulog generala Ratka Mladića.

Foto: Printscreen/X