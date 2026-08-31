Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na anonimno pismo koje je profil pod nazivom "NS Zborovi", a sa potpisom na kraju "Komšinica iz zbora Dunav", uputio predsedniku Aleksandru Vučiću . Iza takvih poruka, kako je navela Ana Brnabić, stoje ljudi bez lica koji žele da zaustave napredak zemlje.

- Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću piše "Komšinica iz zbora Dunav". Anonimni plenumi, anonimni zborovi, ljudi bez lica. I takvi nam govore o integritetu, odgovornosti, transparentnosti, hrabrosti. A iza pseudonima "Komšinica iz zbora Dunav" ko zna ko - nečija obaveštajna služba, neki strani interes, nepoznate vrednosti, nepostojeći principi, osim da se Srbija destabilizuje i zaustavi. Teško da će vam to uspeti - navela je Brnabićeva na Iksu.