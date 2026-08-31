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Više javno tužilaštvo u Beogradu, Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, naložilo je policiji hitno postupanje i identifikaciju osobe koja je na svom Instagram nalogu uputila pretnje smrću predsedniku Republike, tačnije nudila novac za njegovu likvidaciju, saznaje nezvanično Kurir.

1/5 Vidi galeriju Tužilaštvo naložilo policiji da otkrije ko je osoba koja nudi novac za ubistvo Foto: Kurir

Ova osoba ponudila je 1.000 evra za ubistvo predsednika, okačivški njegovu fotografiju u objavi na Instagramu i pored ostalog napisala:

- AMA bre čoveče shvati više da si gotov marš u Dubai ili Kinu mrtav si čovek... Nudim 1.000e za ubistvo ovog čoveka zainteresovani dm... 600000€+SERBIAN PASSPORT KILL SERBIAN PRESIDENTE NOW".