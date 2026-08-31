Kako nezvanično saznajemo, Više javno tužilaštvo u Beogradu, Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, naložilo je policiji hitno postupanje i identifikaciju osobe koje je iznela pretnje
Politika
NA INSTAGRAMU NUDI NOVAC ZA UBISTVO PREDSEDNIKA VUČIĆA! VJT u Beogradu traži hitnu identifikaciju osobe zbog jezivih pretnji
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Više javno tužilaštvo u Beogradu, Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, naložilo je policiji hitno postupanje i identifikaciju osobe koja je na svom Instagram nalogu uputila pretnje smrću predsedniku Republike, tačnije nudila novac za njegovu likvidaciju, saznaje nezvanično Kurir.
Tužilaštvo naložilo policiji da otkrije ko je osoba koja nudi novac za ubistvo Foto: Kurir
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Ova osoba ponudila je 1.000 evra za ubistvo predsednika, okačivški njegovu fotografiju u objavi na Instagramu i pored ostalog napisala:
- AMA bre čoveče shvati više da si gotov marš u Dubai ili Kinu mrtav si čovek... Nudim 1.000e za ubistvo ovog čoveka zainteresovani dm... 600000€+SERBIAN PASSPORT KILL SERBIAN PRESIDENTE NOW".
Očekuje se hitna intervencija policije i procesuiranje osumnjičenog.
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