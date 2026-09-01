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Koncert Marka Perkovića Tompsona 29. avgusta u Vukovaru predstavljao je masovnu promociju ustaštva, a samim tim i nacizma. Sramota je što se niko iz Evrope nije javio da to osudi, tim pre što upravo Evropa ističe antifašizam kao jednu od svojih temeljnih vrednosti, ocenjuju sagovornici Kurira.

Savo Štrbac, direktor Dokumentaciono informacionog centra "Veritas", kaže za Kurir da ne očekuje značajniju reakciju iz EU, a ako do nje i dođe, da će biti "mlaka i usputnao".

Nema osude

- Sramota je što svi ćute na ustaški pir u Vukovaru, ali od Evrope i ne možemo da očekujemo bilo kakvu osudu, jer kada nije reagovala na Tompsonov prošlogodišnji zagrebački koncert, gde se okupilo pola miliona ljudi i gde je ustaštvo još snažnije promovisano, onda nije logično očekivati i da reaguje sada. Koncert u Vukovaru, za razliku od zagrebačkog, bio je opasniji po međunacionalne odnose zato što u Vukovaru živi dosta Srba. Posebno zabrinjava što su Hrvati ubeđeni da u tome što Tompson radi nema nikakvog ustaštva, fašizma, šovinizma, to je njima sve super! Kad pitate mlađe ljude od 30 godina, oni će vam reći da ustaškim obeležjima izražavaju ljubav prema Hrvatskoj. Omladina je indoktrirana, a u toj indoktrinaciji učestvuju crkva, mediji, ulica i porodica - objašnjava Štrbac.

Foto: Kurir Televizija

On dodaje i da EU nema pravne alate da to spreči.

- Oni mogu da ucenjuju Srbiju i Crnu Goru, zato što još nisu članice. Hrvatska, dok još nije postala članica, neko vreme se primirila, kada je u pitanju nacionalizam i šovinizam. Čim su ušli u EU, vratili su rečnik iz ratnih godina. Što se tiče samog Tompsona, on je jedan fenomen, Hrvati ga neverovatno vole, a to ne može jedan čovek da napravi, a da neko ne stoji iza njega, a to su u prvom redu katolička crkva koja je vrlo jaka u Hrvata i celom svetu, a onda i država, koja juri za glasačima - ističe Štrbac.

1/6 Vidi galeriju Ustaški pokliči na Tompsonovom koncertu u Vukovaru Foto: Društvene Mreže

Problem je evropski

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta tražio je dan posle koncerta od EU da jasno osudi i zabrani Tompsonu održavanje koncerata u državama članicama EU jer su, kako je istakao, "njegovi nastupi decenijama praćeni promocijom ustaštva".

Linta je istakao da subotnji koncert u Vukovaru predstavlja još jedan dokaz da se u Hrvatskoj toleriše masovna upotreba simbola povezanih sa ustaškim režimom.

- Snimci i fotografije pokazuju zastave HOS-a sa natpisom "Za dom spremni", kao i podignute pesnice koje asociraju na nacistički pozdrav. Pred više od 100.000 ljudi Tompson je, između ostalih pesama, izveo i zloglasnu "Bojnu Čavoglave", koja počinje ustaškim pozdravom "Za dom spremni" - naveo je Linta.

Miodrag Linta Foto: Kurir Televizija

On je istakao da Tompson već decenijama svojim pesmama, koncertima i javnim nastupima doprinosi rehabilitaciji ustaške ideologije.

- Posebno je opasno što se mladim generacijama već dugo godina šalje poruka da su ustaški simboli prihvatljivi i da mogu da se predstavljaju kao deo savremenog hrvatskog patriotizma. U tome se ogleda duboki problem Hrvatske koja ni tri decenije posle rata nije spremna da se jasno i bez dvostrukih standarda suoči sa ustaškim nasleđem. Tompsonovi koncerti istovremeno pokazuju koliko je licemerno pozivanje na evropske vrednosti, kada se na javnim skupovima tolerišu, promovišu i masovno koriste simboli povezani sa ustaškim genocidnim režimom, koji je bio deo nacističkog poretka u Drugom svetskom ratu - naglasio je Linta.